Minister Ducarme “tevreden” dat katje Lee wél naar Peru kan, al gaat ons land daar niet zelf voor betalen Redactie

02 juni 2020

22u24 15 Denis Ducarme (MR), de minister bevoegd voor Voedselveiligheid en het FAVV, is tevreden dat de Peruviaanse overheid “van gedacht veranderd is” over katje Lee en hem de toegang tot het land niet meer weigert. Hij wacht nu op verdere details over hoe het transport van Lee naar Peru zal verlopen, al is hij niet van plan daarvoor te betalen.

Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA is katje Lee wel welkom in Peru. Gaia kreeg daarover een mail kreeg van SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). SENASA stuurde ook een tweet waaruit blijkt dat het land “nooit de toegang heeft geweigerd voor Lee”. Het FAVV blijft er nochtans bij dat de terugkeer van de kater naar Peru aanvankelijk geweigerd werd.

Ook bevoegd minister Denis Ducarme (MR) benadrukt dat. “Ik ben blij dat men in Peru nu toch anders beslist heeft, zodat Lee kan blijven leven. Hier was er, omwille van de gevaren voor hondsdolheid voor de samenleving geen andere mogelijkheid dan euthanasie, hoe jammer het FAVV dat ook vindt. We hopen dat er nu snel een officiële communicatie komt met meer details over hoe Peru de terugkeer van Lee zal organiseren. En ik hoop dat hij daar heel gelukkig wordt.”

Wie het transport van het illegaal naar ons land gebrachte katje zal betalen is nog niet duidelijk. De studente die hem meebracht, stelde al voor om daar zelf voor op te draaien, als Lee maar kon blijven leven. In ieder geval zal het niet de belastingbetaler zijn, benadrukt Ducarme.