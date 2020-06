Minister Diependaele (N-VA) blijft zich verzetten tegen praktijktesten in huurmarkt: “Ik geloof niet in overheid die probeert burgers in de val te lokken” Groen legt praktijktesten vanuit overheid weer op tafel, maar vangt bot bij N-VA HAA

08 juni 2020

16u25

Bron: Belga 0 Oppositiepartij Groen legt de invoering van praktijktesten op de huurmarkt opnieuw op tafel. Nu kersvers Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zich uitgesproken heeft voor zo'n praktijktesten, is het volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) aan minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om kleur te bekennen en een Vlaams kader voor de hele huurmarkt uit te werken. Maar Diependaele blijft zich verzetten tegen de invoering van praktijktesten. “Ik geloof niet in een overheid die probeert burgers in de val te lokken", zegt hij in een reactie aan Belga.

N-VA-minister van Wonen Matthias Diependaele heeft zich in het verleden altijd verzet tegen praktijktesten vanuit de overheid. Maar nu coalitiepartner Open Vld zich via verschillende kanalen, waaronder via voorzitter Egbert Lachaert, heeft uitgesproken als voorstander van praktijktesten, is volgens Groen de tijd rijp om de kwestie opnieuw op tafel te leggen.

"De Black Lives Matter-beweging toont dat de samenleving geen enkele vorm van discriminatie en racisme pikt. Wanneer Open Vld ook op de kar springt, is er geen enkele reden meer voor de minister om achter te blijven", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout.

“Vlaanderen met twee snelheden”

Volgens Moerenhout is er een Vlaanderen met twee snelheden aan het ontstaan. Zo zijn er al verschillende steden (bv. Gent, Brussel, Kortrijk, Genk, Leuven en Mechelen) waar praktijktesten zijn ingevoerd of waar ze in het lopende bestuursakkoord staan. "Zo ontstaat er een Vlaanderen met twee snelheden: met steden waar praktijktesten wel gelden, en andere waar ze niet gelden. Die situatie met twee snelheden zorgt voor onzekerheid bij huurders en verhuurders, en is niet houdbaar", meent Moerenhout.

Daarom dringt het Groen-parlementslid er bij minister Diependaele op aan een kader uit te werken voor praktijktesten op de hele Vlaamse huurmarkt. Maar de N-VA-minister blijft zich kanten tegen praktijktesten. "Ik geloof niet in een overheid die probeert burgers in de val te lokken. Ik blijf dus ook geen voorstander van praktijktesten. Ik ben uiteraard tegen racisme en discriminatie. Maar dat moet structureel aangepakt worden via gedragsverandering, en niet via een heksenjacht op verhuurders", aldus Diependaele.

Actieplan tegen discriminatie

Diependaele verwijst ook naar het actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt dat in 2019 werd uitgewerkt. Daarin is sprake van zelfregulering. "En die werkt wel degelijk, dat zien we ook bij de interimkantoren", zegt Diependaele. "In dat plan namen we ook concrete engagementen op die de koepelorganisaties van verhuurders en vastgoedmakelaars de komende vijf jaar aangaan. Daarnaast werken we hier ook lokaal op, via de intergemeentelijke samenwerking. Nieuwe projecten vanaf begin dit jaar moeten verplicht een meldpunt voor discriminatie voorzien.”