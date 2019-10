Minister Diependaele: “Komende dagen moet iedereen die huis koopt duidelijkheid krijgen over het fiscale stelsel waarin hij zal vallen” HR

05 oktober 2019

21u28

Bron: Belga 8 Binnenland De komende dagen moet iedereen die een huis koopt duidelijkheid krijgen over het fiscale stelsel waarin hij zal vallen. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Nu riskeert iemand die nog in 2019 een 'compromis’ ondertekent maar pas na nieuwjaar zijn handtekening onder de notariële akte kan zetten, nog altijd 7 procent registratierechten te moeten betalen maar geen gebruik meer te kunnen maken van de woonbonus. “Daar zoeken we nog naar een scherpstelling”, aldus minister Diependaele.

De nieuwe Vlaamse regering laat de zogenaamde geïntegreerde woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering gedurende de looptijd van een hypothecaire lening, uitdoven. Concreet zullen kopers van wie de notariële akte na 31 december 2019 verleden wordt geen recht meer hebben op de woonbonus. Zij moeten dan wel maar 6 procent registratierechten betalen (in plaats van 7 procent vandaag), of 5 procent wanneer de lening aangegaan wordt voor een 'ingrijpende energetische renovatie'.

Maar omdat voor de vastlegging van de registratierechten niet naar de datum van de authentieke akte, maar naar de datum van de verkoopsovereenkomst of ‘compromis’ gekeken wordt, dreigt een categorie kopers te ontstaan die tussen de twee stelsels valt. Concreet: wie voor nieuwjaar zijn compromis ondertekent, maar na nieuwjaar zijn notariële akte, betaalt (nog steeds) 7 procent registratierechten, maar heeft geen recht (meer) op de woonbonus.

“Duidelijk doel”

“De komende dagen moet daar duidelijkheid over komen”, zegt minister Diependaele. “zodat iedereen onder één van de twee stelsels valt. We zoeken daar nog naar een scherpstelling.”

Het doel van de nieuwe woonfiscaliteit is duidelijk, zegt Diependaele. “We willen het fiscaal voordeel dat aan het verwerven van een woning verbonden is naar voren trekken, naar de aankoop, en het niet langer spreiden over de hele looptijd. Die finaliteit is heel erg duidelijk.”