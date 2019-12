Minister Demir houdt lippen stijf op elkaar over Vlaams Energie- en Klimaatplan

08 december 2019

Het kabinet van Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) wil niet kwijt of er schot in de zaak zit bij het Energie- en Klimaatplan. “We communiceren niet over het klimaatplan tot na de verdere bespreking tijdens de ministerraad”, liet haar woordvoerder weten. Morgen om 9 uur komt de Vlaamse regering bijeen om haar Energie- en Klimaatplan af te kloppen.