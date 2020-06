Minister Demir: "Energieronselaars zijn zaak voor een rechtbank" ttr

10 juni 2020

12u41

Bron: belga 3 Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt dat bedrijven die klanten trachten te overhalen van energieleverancier te veranderen crimineel te werk gaan. "Dit is werk voor een rechtbank", zei ze vandaag in het Vlaams Parlement na een vraag van Johan Danen (Groen).

De Vreg, de Vlaamse regulator van de energiemarkt, waarschuwde vorige maand al voor energieronselaars. Het gaat om bedrijven zoals Vlaamse Energiedienst.be en Vlaamse Dienst Energie, die klanten trachten te overtuigen om van leverancier te veranderen. Ze schrikken er volgens de Vreg niet voor terug om te zeggen dat ze voor de overheid werken of te bellen in naam van de Vlaamse energieregulator.



"Dit soort verkooptechnieken is wrang, net omdat vaak de meest kwetsbaren geviseerd worden", zei Johan Danen. "Diverse armoedeorganisaties trokken ook al aan de alarmbel.”

Energiedecreet

Zuhal Demir wees er in haar antwoord op dat enkele energieleveranciers de federale gedragscode niet hebben ondertekend. "Tot nog toe duiken in de getuigenissen vaak dezelfde namen van energieleveranciers op. De Vreg heeft de betrokken leveranciers hierop aangesproken. Maar het is daarmee natuurlijk niet aangetoond dat deze leveranciers daar ook iets aan zullen doen."

Een aanpassing van het Energiedecreet moet de Vreg en de minister de bevoegdheid geven om de zaken grondig te laten onderzoeken. Het decreet zou in oktober ter stemming worden voorgelegd.

"We moeten vaststellen dat de code op federaal niveau niet de gewenste effecten heeft en dus ook niet belet dat energieleveranciers, en vooral de bedrijven die voor hen werken, in de fout gaan bij het benaderen en overtuigen van potentiële klanten", aldus Demir. Volgens haar gaat het om criminele feiten. "Dit is werk voor een rechtbank.”