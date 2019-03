Minister De Croo wil geen taxshift, maar taxcut HAA

19 maart 2019

06u13

Bron: Belga 0 De belastinghervorming die de Hoge Raad van Financiën voorbereidt, moet geen verschuiving zijn, maar een verlaging. Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in De Tijd.

De Hoge Raad van Financiën werkt al maanden aan een rapport over een hervorming van de personenbelasting. De fiscale waakhond begon eraan op vraag van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Die besefte dat er na de verlaging van de vennootschapsbelasting iets moet gebeuren om de torenhoge belastingdruk voor werknemers te verlagen. Hij gaf de richting aan waarin de experts moesten werken. Het moest gaan om een taxshift, waarbij een verlaging van de personenbelasting gepaard gaat met een verschuiving naar andere belastingen.

Minder belastingschijven

De Croo, de opvolger van Van Overtveldt op Financiën, wil evenwel andere accenten leggen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een brief die hij aan de Hoge Raad van Financiën heeft gericht. Zo wil hij geen taxshift, maar een taxcut. Voorts vraagt de minister de mogelijkheid te onderzoeken om het aantal belastingschijven te verminderen, zodat men minder snel in een hogere schijf valt.

Het rapport zal pas na de verkiezingen bekendgemaakt worden.