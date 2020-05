Minister De Croo: “Onderhandelingen met Lufthansa verlopen heel moeilijk” Politici vragen aandacht voor personeel en geloofwaardig toekomstplan HAA

12 mei 2020

15u32

Bron: Belga 0 De onderhandelingen met Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, over staatssteun voor deze laatste luchtvaartmaatschappij verlopen erg moeilijk. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) gezegd voor aanvang van overleg met de vakbonden van Brussels Airlines.



Aan de overheid is een steunpakket van 290 miljoen euro gevraagd om Brussels Airlines doorheen de coronacrisis te loodsen. “Er zijn heel veel discussies geweest met Lufthansa tot nu toe, en dat zijn zeer moeilijke besprekingen”, stelde De Croo. “Dat komt ook omdat Lufthansa zelf in zeer moeilijke discussies zit met de Duitse overheid” (over een bedrag van zowat 9 miljard euro, red.).



Voor De Croo is het van belang welk toekomstperspectief er aan Brussels Airlines wordt gegeven na de crisis, “en welke garanties daaraan verbonden kunnen worden”.

Al onze aandacht zal de komende weken gaan, samen met de vakbonden, om te kijken hoe we het aantal naakte ontslagen maximaal kunnen reduceren Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld)

“Bijzonder zwarte dag”

De Croo, premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) ontvangen deze namiddag de vakbonden van Brussels Airlines. Ze doen dat naar aanleiding van de aankondiging dat een kwart van de ruim 4.000 banen bij de luchtvaartmaatschappij op de helling staan.



“Het is een bijzonder zwarte dag voor iedereen die bij Brussels Airlines werkt en iedereen die op de luchthaven werkt”, zei De Croo daarover. “Al onze aandacht zal de komende weken gaan, samen met de vakbonden, om te kijken hoe we het aantal naakte ontslagen maximaal kunnen reduceren.”

“Steun van de regering”

Een standpunt dat door de vakbonden gedeeld wordt. “We willen de sociale impact zo laag mogelijk houden”, zei Filip Lemberechts van de liberale vakbond voor de start van het overleg. “De boodschap die we willen overmaken, is de noodzaak om de maatschappij te redden. Lufthansa en de regering moeten vooruitgaan in de richting van een akkoord, terwijl wij ons bezighouden met het sociale luik binnen Brussels Airlines. We hopen op de steun van de regering.”

Politieke reacties

Vanuit politieke hoek wordt aandacht gevraagd voor het personeel en een geloofwaardig toekomstplan. "De luchtvaartmaatschappij vraagt meer dan 300 miljoen euro van de Belgische staat. In die context is de houding van Lufthansa voor de MR onaanvaardbaar en de oplossing die ze voorstelt om het hoofd te bieden aan de coronacrisis kan niet definitief zijn", vindt partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. In een mededeling wijst hij erop dat de aankondiging in vraag gesteld moet worden bij een tussenkomst van de staat.

CdH-voorzitter Maxime Prévot betuigt op Twitter zijn solidariteit met het personeel van Brussels Airlines en hun familie: "Een herstelplan moet een betere Belgische greep op de onderneming mogelijk maken en een duurzame ontwikkeling op lange termijn van de onderneming in het belang van de werknemers en de economie".

Voor de werknemers van @FlyingBrussels en hun gezinnen is dit een heel trieste dag. Geloofwaardig, sociaal en duurzaam toekomstplan is een must. Eventuele deal met Lufthansa moet er een zijn met aandacht voor jobs en klimaat. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Groen-kamerfractieleider Kristof Calvo spreekt van een "heel trieste dag" voor de werknemers van Brussels Airlines en hun gezinnen. Voor hem is een "geloofwaardig, sociaal en duurzaam toekomstplan een must", schrijft hij op Twitter. Een eventuele deal met het Duitse moederbedrijf Lufthansa "moet er één zijn met aandacht voor jobs en klimaat".

Zijn PS-collega Ahmed Laaouej vindt dat bij het schrappen van 1.000 jobs de prioriteit moet gaan naar de werknemers en hun familie. "Geen blanco cheque aan Lufthansa, dat meer dan 2 miljoen euro winst maakte vorig jaar", twittert hij. "Solidariteit met de werknemers", besluit de socialist.

De regering moet de ontslagen bij #BrusselAirlines weigeren. De Lufthansagroep maakte vorig jaar 2,8 miljard euro winst. Het is niet aan de werkende klasse om de crisis te betalen. Er kan geen sprake zijn van overheidssteun zonder behoud van de jobs Hedebouw Raoul(@ RaoulHedebouw) link

In een mededeling roept PVDA-kamerfractieleider Raoul Hedebouw de regering op het schrappen van jobs bij Brussels Airlines te weigeren. "We kunnen op geen enkele manier overheidssteun overwegen voor een bedrijf dat duizend mensen op straat zet", vindt hij. De partij roept minister De Croo op om niet mee te stappen in dit verhaal en een nationalisering als stok achter de deur te houden.

"Het behoud van jobs moet centraal staan bij Brussels Airlines," zegt zijn fractiegenote Maria Vindevoghel, die in het verleden zelf jaren op de luchthaven in Zaventem werkte. De PVDA steunt de werknemers in hun strijd voor werkgelegenheid en wil daartoe het bedrijf en de overheid onder druk zetten. De partij roept ook op tot een spoedvergadering van een gemengde Kamercommissie Infrastructuur en Financiën.