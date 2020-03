Minister De Crem wil verduidelijking regels: “Fietstocht van 50 kilometer kan niet meer” HR LH

26 maart 2020

06u40

Bron: belga, VTM NIEUWS, VRT NWS 380 Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is de ‘1 kilometermaatregel’ geen goed idee. “Onze omgeving moet geen openluchtgevangenis worden, anderzijds moeten onze verplaatsingen wel binnen de perken blijven. Een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer.” Dat zei hij deze middag in het ‘VTM NIEUWS’ en ‘Het Journaal’. De Crem reageerde daarmee op de vraag van de politie om duidelijkere regels voor wandelaars, lopers en fietsers. Morgen zit de Nationale Veiligheidsraad daarover samen, mogelijk volgen daarna beperkingen.

Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag, maar dat vindt de lokale politie te vaag. “Op basis hiervan kan de politie amper handhaven. Als we nu een wielertoerist aantreffen op 50 kilometer van zijn huis, hebben we niets in handen om te zeggen dat het niet mag. En wat met al die wandelaars? Als ze zeggen dat ze de wagen niet genomen hebben en van bij hun thuis al vijf kilometer gestapt hebben, kunnen we niets doen”, zei Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Daarom vraagt de politie concrete richtlijnen. Zoals in Frankrijk, waar alle niet-essentiële verplaatsingen beperkt zijn tot één uur per dag, één kilometer rond de woning. Paelinck wil zich niet uitspreken over de precieze afstand of tijdsduur. “Zolang het maar duidelijk is. Niet alleen voor ons, maar ook voor de sporters”, klinkt het.

Als mensen in appartementen of woonwijken wonen en in een straal van 1 kilometer buitenkomen, gaan er veel samen komen op een kleine plaats Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

“Mensen hebben het recht om buiten te komen. Als mensen in appartementen of woonwijken wonen en in een straal van 1 kilometer buitenkomen, gaan er veel samen buiten komen op een kleine plaats. Dat gaat een contraproductief effect hebben”, reageerde De Crem deze middag op de vraag van de politie. De Crem benadrukte tegelijk ook dat “de speeltijd is voorbij is” en pleitte voor een verduidelijking van de regels. “Het is niet uit te sluiten dat er een kwantificatie komt van wat men kan doen, binnen welke straal.” Een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer volgens de minister.

Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad zal zich volgens De Crem verder buigen over het probleem. Mogelijk volgen daarna beperkingen. “De lokale politie kan suggesties en bezorgdheden aankaarten binnen het federale coördinatiecomité van het crisiscentrum, dat dit op tafel van Nationale Veiligheidsraad brengt. We steunen in elk geval alle initiatieven om volledige klaarheid en duidelijkheid te scheppen voor onze politiemannen en vrouwen, die we zeer dankbaar zijn voor hun grote inzet”, liet De Crem deze ochtend al aan VRT NWS weten.

We rekenen in eerste instantie op het gezond verstand van de mensen Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, benadrukte deze voormiddag dat de basisregel blijft dat alle niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. “Uiteraard kan u wel naar buiten gaan om boodschappen te doen, om hulp te bieden aan mensen die daar nood aan hebben, of om te gaan werken”, aldus Stevens tijdens de dagelijkse persconferentie over het coronavirus in ons land.

Wat de naleving van die basisregel betreft, kijkt de overheid dus voorlopig in de eerste plaats naar de burgers zelf. “De politie is er om te controleren, maar we rekenen in eerste instantie op het gezond verstand van de mensen”, zei Stevens nog. “Ik denk dat het nu niet het moment is om creatief aan de slag te gaan met deze maatregel. Respecteer ze. Het gaat over de gezondheid van ons allemaal.”

“Onmogelijke opdracht”

“Fietsen, lopen of wandelen op één kilometer van je huis en voor een uurtje lijkt me toch een onmogelijke opdracht. Als het moet moet het natuurlijk, en volksgezondheid eerst, maar helpt het en weegt dit op tegenover psychisch welzijn dat je met zo een strenge maatregel verliest?”, reageerde Vlaams Parlementslid Elizabeth Meuleman (Groen) deze ochtend al op Twitter.

Federaal parlementslid Sammy Mahdi (CD&V) vroeg zich dan weer af of “dat op de kilometer moet bepaald worden”.

Fietsen, lopen of wandelen op één kilometer van je huis en voor een uurtje lijkt me toch een onmogelijke opdracht. Als het moet moet het natuurlijk, en volksgezondheid eerst, maar helpt het en weegt dit op tov psychisch welzijn dat je met zo een strenge maatregel verliest? #dtv Elisabeth Meuleman(@ Elisameuleman) link

Lees ook:

Onze editorialist Jan Segers: “Niets dan lof voor Belgische aanpak” (+)

Eerst scholen openen? Of toch maar horeca? Niemand weet hoe het straks weer ‘normaal’ moet worden (+)

Amper 40 jaar en erg sportief, maar toch sterft Brusselaar aan coronavirus: ‘Een gouden hart is gestopt met kloppen’

Bekijk ook: Hoe blijf je in beweging in quarantaine?