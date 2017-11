Minister De Block pleit voor wettelijk kader palliatieve sedatie EB

12u58

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) pleit voor een wettelijk kader voor de aangifte van palliatieve sedatie en de controle daarop. In De Zevende Dag op Eén verklaarde ze dat het om een ethisch debat gaat waarover het regeerakkoord de werkzaamheden naar het parlement doorverwijst. "Ik denk dat dit een nuttig werk zou zijn", aldus De Block.

De vraag om een betere controle op palliatieve sedatie bestaat al langer dan vandaag. Het gaat daarbij om het verminderen van het lijden aan het einde van het leven door middel van pijnbestrijding, maar het is geen actieve levensbeëindiging. Daar schuilt het verschil met de wettelijk omkaderde euthanasie, waar het leven wel actief wordt beëindigd op vraag van de patiënt en met inspraak van minstens twee artsen.

VUB-professor Wim Distelmans pleit ervoor dat palliatieve sedatie even streng zou worden geregistreerd als euthanasie. De redenering daarachter is dat in 70 procent van de gevallen van palliatieve sedatie, de patiënt geen inspraak zou hebben. Er zijn volgens De Block schrijnende gevallen van familie van de overledene die zegt dat de patiënt zijn of haar wens duidelijk had gemaakt met een wilsbeschikking, maar waarbij het ziekenhuis zegt dat euthanasie niet kan maar de patiënt gewoon in slaap wordt gehouden en het proces soms nog dagen duurt en zeer pijnlijk is omdat er andere medicatie wordt gebruikt.

Evaluatie euthanasiewet

De minister vindt dat het debat over palliatieve sedatie samen met de evaluatie met de euthanasiewet moet gebeuren. "Eigenlijk is dat strafrechtelijk vervolgbaar", gaat De Block voort. "Een arts die altijd met de beste bedoelingen voor een patiënt wil zorgen, maar die opzettelijk het leven verkort enkel door palliatieve sedatie, dat is een misdaad. En het gebeurt en daar moet iets aan gedaan worden."

Ze benadrukt dat de wil van de patiënt zeer belangrijk is. "Daar doen we moeite om de wilsbeschikking meer bespreekbaar te maken tussen artsen en patiënten en ook artsen en hun familie, en dat mag niet gebeuren op een moment dat je zo zwaar ziek bent. Dan neemt de emotie over en niemand wil graag sterven", benadrukt De Block.