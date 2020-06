Minister De Block over coronacrisis: “Ja, ik heb fouten gemaakt” HR

25 juni 2020

10u39

Bron: A Votre Avis, RTBF 0 Politiek “Ja, ik heb fouten gemaakt.” Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toegegeven in een gesprek over de aanpak van de coronacrisis op de Franstalige openbare omroep RTBF. “Maar wie niets doet, kan niets misdoen”, vervolgde ze meteen.

Het debat in het programma ‘A Votre Avis’ ging onder meer over het hoge aantal dodelijke slachtoffers door Covid-19 in rusthuizen. Meer dan 50 procent van de bijna 10.000 dodelijke slachtoffers in ons land vielen in rusthuizen. Een directeur deed zijn beklag over het gebrek aan materiaal en het feit dat rusthuizen niet konden testen op het virus. “Testen en traceren is een bevoegdheid van de gewesten”, reageerde De Block, die zelf ook betreurt dat de bevoegdheden verdeeld zitten over verschillende ministers.

Ook de strategische voorraad mondmaskers die werd vernietigd, kwam aan bod. “Er was een plan om de voorraad opnieuw op te bouwen”, zei De Block. “Maar dat was op dat moment niet mogelijk.”

Ja, ik heb fouten gemaakt. Omdat ik gewerkt heb. Wie niets doet, kan niets misdoen Minister Maggie De Block (Open Vld)

“Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen”, vervolgt De Block. “In januari heb ik een wetenschappelijk comité samengesteld. Toen is de situatie verslechterd. Ik had voortdurend contact met andere ministers, de kerngroep, de crisiscel, ... Als je mij nu vraagt of ik fouten heb gemaakt? Ja, ik heb fouten gemaakt. Omdat ik gewerkt heb. Wie niets doet, kan niets misdoen.”

“Maar ik begrijp dat er woede is”, aldus nog de minister. “Zeker bij mensen die gezondheidsproblemen hebben gehad of dierbaren hebben verloren.”

Lees ook:

Zo reizen we deze zomer: alle regels in de populairste bestemmingen binnen Europa (+)

Onze opinie. Virologen en hun expertise zijn de mond gesnoerd door onze regeringen (+)

Van “eindelijk, eindelijk, eindelijk” tot “ik ben zwaar teleurgesteld”: opluchting én frustraties bij de Vlamingen over wie de nieuwe Veiligheidsraad ging (+)