Minister De Block: "Deal met AstraZeneca over coronavaccin bevat eerlijke verdeling aansprakelijkheid en kosten"

26 augustus 2020

17u47

Bron: Belga 1 Het Europese contract met het Britse farmabedrijf AstraZeneca over zijn coronavaccin bevat een eerlijke verdeling van de aansprakelijkheid en de financiële lasten. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) woensdag verklaard in de bevoegde Kamercommissie. Vorige week waren daarover nog vragen gerezen, toen bleek dat het bedrijf vrijstelling van aansprakelijkheid vroeg.

De Europese Commissie sloot eerder een akkoord met AstraZeneca over 300 miljoen dosissen van het vaccin die het bedrijf wil ontwikkelen, met een optie voor 100 miljoen bijkomende dosissen. Het bevoegde adviescomité had geoordeeld dat er geen redenen zijn voor België om niet mee te stappen in het verhaal. Voor ons land zijn 7,5 miljoen dosissen gereserveerd. Omdat er een tweemalige toediening vereist is, zouden daarmee 3,8 miljoen Belgen kunnen worden ingeënt, legde minister De Block uit.

De deal houdt ook in dat AstraZeneca levert aan kostprijs, wat zou neerkomen op 2,9 euro per dosis. Dat bedrag is deels voor de rekening van de Commissie en deels voor de lidstaat. De kosten van de distributie van het vaccin zijn daarin niet meegenomen.



Aansprakelijkheid

Vorige vrijdag is volgens de minister nog stevig onderhandeld over de vrijstelling van aansprakelijkheid die het bedrijf had gevraagd, bijvoorbeeld indien het vaccin na een paar jaar schadelijke bijwerkingen zou veroorzaken. De Block stelde dat er een compromis is bereikt met een eerlijke verdeling van de aansprakelijkheid en de financiële lasten.

Bovendien kan het vaccin pas in omloop komen indien het een Europese marktvergunning krijgt, wat volgens de minister toch een grote garantie biedt op de veiligheid en effectiviteit. Bovendien wordt het vaccin in Europa ontwikkeld en geproduceerd.

