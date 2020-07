Minister De Block: “Als aantal besmettingen blijft stijgen, kunnen volgende versoepelingen niet doorgaan” HAA

14 juli 2020

15u46

Bron: VRT NWS 26 Coronacrisis Nadat eerder al experts hun bezorgdheid uitten over het (licht) toenemende aantal nieuwe besmettingen met Covid-19, toont nu ook federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zich niet gerust in deze trend. “Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen niet kunnen doorgaan”, liet ze optekenen bij VRT NWS.

De cijfers tonen zwart op wit: van 4 juli tot en met 10 juli waren er dagelijks gemiddeld 95,3 nieuwe besmettingen. Het gaat om een stijging met elf procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen, toen er gemiddeld 85,6 nieuwe besmettingen per dag waren.

“Nieuwe kansen”

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou dat te maken kunnen hebben met de houding van de mensen. “Moesten de mensen zich nu houden aan de maatregelen zoals die afgesproken zijn, dan zouden we dit niet mogen zien”, vertelde hij aan onze redactie.



“Mensen zien meer andere mensen. Dat geeft het virus nieuwe kansen”, analyseerde Marc Van Ranst vanmiddag de recentste coronacijfers in VTM NIEUWS. Volgens de viroloog “moeten we ervoor zorgen dat de maatregelen beter worden nageleefd”. “Er kan veel, maar het moet op een veilige manier gebeuren.”

Jonge mensen

De cijfers baren ook Open Vld-minister van Volksgezondheid Maggie De Block zorgen. Bij VRT NWS noemde ze de lichte stijging “geen goed nieuws”.

“We zijn nu twee weken na de laatste versoepelingen en er wordt duidelijk ook buiten de regels getreden”, klonk het. “We zien dat het vooral jonge mensen zijn die nieuwe besmettingen hebben, tussen 20 en 29 jaar. Die komen niet allemaal in het ziekenhuis terecht, maar toch een aantal.” Opletten blijft de boodschap, waarschuwde De Block. “Het virus is niet met vakantie.”

De stijging is geen goed teken en moet ernstig genomen worden Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid

Veiligheidsraad

“Het is toch al de zesde dag dat er een heel lichte stijging is”, ging ze verder. “Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan.” Welke versoepelingen dan in het gedrang zouden kunnen komen, liet de minister in het midden. “Ik wil op niets vooruitlopen”, klonk het. “Maar die stijging is er wel degelijk. Dat is geen goed teken en moet ernstig genomen worden.”

Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen om zich over de verdere uitrol van de exitstrategie te buigen. Mogelijke versoepelingen voor grote evenementen en congressen zouden onder meer op de tafel liggen.

