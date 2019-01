Minister De Backer wil belang overheid in Proximus afbouwen: “Een regering leidt een land, geen bedrijven” bvb

13 januari 2019

12u32

Bron: Belga 1 Philippe De Backer (Open Vld), ontslagnemend minister van Telecommunicatie, pleit ervoor om het belang van de overheid in Proximus de komende jaren af te bouwen. Dat zei hij vandaag in De Zevende Dag (één). De Backer blijft ook achter de beslissing staan om een vierde speler toe te laten op de telecommarkt.

Afgelopen week raakte bekend dat de leiding van Proximus werkt aan een transformatieplan, dat mogelijk 1.900 banen op de tocht zet, maar ook 1.250 aanwervingen voorziet. De overheid is voor 53.6 procent aandeelhouder van het bedrijf. Morgen ontvangt premier Charles Michel de vakbonden. Dinsdag wordt er bij Proximus gestaakt.

Minister De Backer herhaalde vandaag in de Zevende Dag dat er "zo snel mogelijk een sociale dialoog moet worden opgestart". "Ik heb zeker begrip voor de onzekerheid waarmee 1.900 mensen geconfronteerd worden".



De Open Vld-minister wil het belang van de overheid in Proximus in de komende jaren afbouwen. "Een regering leidt een land, geen bedrijven", zei De Backer. "Ik vind het niet meer de taak van de overheid om aandeelhouder te zijn van een telecombedrijf".

Vierde speler

Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD meent dat de beslissing van de regering om een vierde speler toe te laten op de telecommarkt een belangrijke invloed heeft gehad op de plannen van de Proximus-directie. Minister De Backer spreekt dat tegen en blijft achter die beslissing staan. Voor de consument blijven de prijzen hoog en de komst van een vierde speler moet die prijzen doen dalen, zei De Backer. Hij hoopt dat de veiling hiervoor begin 2020 kan doorgaan.