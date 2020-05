Minister De Backer: “België in kopgroep landen met hoogste aantal uitgevoerde testen” TT

07 mei 2020

16u51 2 “Uit een internationale vergelijking blijkt dat België zeer goed scoort in het aantal uitgevoerde testen”, zegt minister Philippe De Backer (Open Vld). “Onder de meest geïmpacteerde landen staat België in de top drie wat aantal uitgevoerde testen betreft. De afgelopen dagen werden gemiddeld zo’n 19.900 tests per dag afgenomen in België.”

Per miljoen inwoners zijn er in België net geen 41.000 test uitgevoerd. Uit een vergelijking van het statistisch platform Statista blijkt dat van de zwaar getroffen landen enkel Spanje en Portugal beter doen met respectievelijk 41.332 en 44.132 testen per miljoen inwoners. “Onze buurlanden testen aanzienlijk minder”, zegt De Backer. Duitsland voerde 30.400, Nederland 13.768 en Frankrijk 16.800 tests per miljoen inwoners uit. Onderstaande grafiek toont het totaal aantal afgenomen testen per miljoen inwoners voor de meest geïmpacteerde landen (Statista).

“Wanneer ook de niet-geïmpacteerde of minder geïmpacteerde landen worden meegerekend, blijft ons land bij de wereldtop”, gaat De Backer verder. “Met 40.000 testen per miljoen inwoners of 40 testen per 1.000 inwoners zit België in de top tien van landen die het meeste hebben getest. Op Portugal en Spanje na betreft het dan enkel zeer kleine landen.”

Dagelijks aantal testen

Tussen 29 april en 4 mei werden gemiddeld zo’n 19.900 tests per dag afgenomen in België. “De positie in de kopgroep op het vlak van totaal aantal testen is het gevolg van de sterk uitgebreide testcapaciteit. Deze testcapaciteit wordt nu volop benut. Dat maakt dat België ook in de kopgroep zit als het gaat over de snelheid waarmee ons land aan het testen is. Ons land moest eind vorige week alleen kleinere landen zoals Luxemburg, Litouwen, IJsland, Denemarken en Bahrein laten voorgaan qua testritme.”

“Dankzij de opgedreven testcapaciteit kunnen we het aantal en ritme volhouden als een cruciaal onderdeel van onze exitstrategie”, zegt De Backer nog. “We zouden tot 45.000 testen per dag kunnen uitvoeren, maar ik hoop van harte dat we die capaciteit niet zullen moeten benutten. Dat zou namelijk betekenen dat we het virus bij zijn nekvel hebben en effectief niet meer lossen. Maar als het nodig blijkt, in het kader van contactonderzoek, dan doen we dat gewoon.”

“We testen zeer efficiënt”

Naast het groot aantal testen, blijkt uit de cijfers ook dat België efficiënt test, klinkt het bij de minister. Zo worden in België acht testen uitgevoerd per bevestigd geval van COVID-19. “Daarmee zit België significant onder een aantal landen die eveneens veel testen uitvoeren. Dat betekent dat we ondanks ons hoog testritme en groot totaal aantal testen, onze testen efficiënt en doelgericht inzetten.”

Meer over Bahrein

België

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

IJsland

Litouwen

Luxemburg