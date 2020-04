Minister Dalle: “We gaan ervan uit dat zomerkampen doorgaan, maar het is nog te vroeg om zeker te zijn” KVDS

13 april 2020

08u47 120 “We gaan er op dit moment vanuit dat de zomerkampen voor onze jeugd doorgaan, maar het is nog te vroeg om zeker te zijn.” Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gezegd in De ochtend op Radio 1. Hij vroeg aan de afzonderlijke gemeenten en jeugdbewegingen om zeker nog geen beslissingen te nemen en kampen bijvoorbeeld preventief te schrappen.

De kampen in de paasvakantie werden door de coronamaatregelen van de afgelopen weken geschrapt en de vrees leeft dan ook bij veel jeugdbewegingen, ouders en kinderen dat die in de zomer misschien ook niet door zullen gaan. Volgens minister Dalle is het echter nog te vroeg om daar al iets over te zeggen.

Beslissing

De beslissing zal hoe dan ook bij de Nationale Veiligheidsraad liggen, benadrukt hij. “Het is in deze wel belangrijk dat de beslissing genomen wordt voor alle organisaties samen, dus niet op gemeentelijk niveau, anders dreigt er chaos”, reageert hij. “Woensdag komt de Veiligheidsraad samen, maar vermoedelijk zal de focus vooral liggen op de komende weken en nog niet op de zomer.”





Dalle hoopt sowieso dat er een verschil gemaakt zal worden tussen massabijeenkomsten zoals festivals en jeugdkampen. “Deelnemers aan festivals komen vaak van overal, ook uit het buitenland. Deelnemers aan een jeugdkamp kennen elkaar vaak al van daarvoor en hadden al eerder contact”, klinkt het. “Het jeugdwerk wil er graag op wijzen dat dit heel verschillend is. Het annuleren van festivals betekent dus niet noodzakelijk dat ook de jeugdkampen niet kunnen doorgaan.”



“Het gaat hier om bijna een miljoen Vlaamse en Brusselse kinderen die in contact komen met jeugdwerk”, zegt de minister ook. “We hopen dan ook dat de kampen toch doorgaan. En ik roep nog eens op om nog geen conclusies te trekken op gemeentelijk vlak. Ga er dus gewoon van uit dat de kampen doorgaan.”

Extra financiële steun

Volgens de minister is er permanent overleg met jeugdbewegingen en -organisaties, de Vlaamse Jeugdraad en ook de kinderrechtencommissaris. Er zou ook extra financiële steun komen voor de jeugdsector. “We hebben beslist om een noodfonds op te richten en de jeugdsector maakt daar deel van uit", aldus Dalle. “Zo zal die een deel van de verliezen kunnen compenseren. Ik denk aan het inschrijvingsgeld voor de geannuleerde kampen in de paasvakantie. Een volledige compensatie zit er echter niet in.”

Lees ook: Zal toerisme in eigen land boomen? Of gaat de reissector een bloedbad tegemoet? “Het zal chaos worden” (+)

Bekijk ook:

Marc Van Ranst waarschuwt voor lockdown zoals in Wuhan



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Benjamin Dalle

politiek