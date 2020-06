Minister Crevits lanceert online gids voor startende ondernemers YV

23 juni 2020

10u28

Bron: Belga 1 Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) lanceren een online startersgids voor beginnende ondernemers. De gids is dinsdag voorgesteld in Kortrijk. De gids, die bestaat uit een boekje en online tool, moet startende ondernemers helpen de weg vinden naar informatie, tips en partners.

De ‘Startersgids: Altijd Onderweg, jouw gids naar succes als ondernemer’ toont startende ondernemers de weg naar informatie, tips en partners. Ze kunnen er ook antwoorden krijgen op allerlei vragen. Dat is nodig, want Vlaanderen kent een groei van startende ondernemers sinds 2014. In 2019 was er een recordaantal van 64.830 starters. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2018.

Online toepassing

De gids bestaat uit een online toepassing op de website van VLAIO en uit een boekje. De ondernemer kiest op zijn maat welke onderwerpen en welke werkvorm bij hem past. Online kan de ondernemer een eigen route uitstippelen langs de gekozen topics. Wie een profiel aanmaakt, kan zijn persoonlijke voortgang eenvoudig bijhouden.

De startersgids kwam tot stand door samenwerking tussen VLAIO en haar partners uit het VLAIO-netwerk. VLAIO zal naar elke starter een postkaart sturen met verwijzing naar de Startersgids. Minister Hilde Crevits is blij dat starters een duidelijk overzicht hebben van de informatie die ze kunnen gebruiken. “Een onderneming starten is een hele uitdaging en er is heel veel informatie die je als starter nodig hebt. Het ontbreekt vaak aan een duidelijk overzicht. Daarom is er nu de startersgids. Het stimuleren van succesvolle startende ondernemers betekent een hefboom voor onze economie.”