Minister blijft maar andermans boetes krijgen Redactie

00u00 0 BELGA

Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) krijgt verkeersboetes van een andere chauffeur. Blijkbaar wordt zijn kenteken A-10 verward met een gepersonaliseerde nummerplaat die er sterk op lijkt. De jongste tijd heeft de minister al vier keer een proces-verbaal in de bus gekregen vanuit politiezones in West-Vlaanderen. Twee keer voor overdreven snelheid, twee keer voor fout parkeren. "Maar op die momenten was ik zéker niet op die plek", aldus de minister in de Waalse kranten van Sudpresse.