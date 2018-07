Minister bevestigt aanwezigheid van wolf in Wallonië Redactie

20 juli 2018

14u30

Al sinds de lente waren er vermoedens dat een wolf zich in het gebied schuilhield. Het Réseau Loup, een Waals meldpunt voor wolven, nam de foto met een zogeheten valstrikcamera.

Al sinds de lente waren er vermoedens dat een wolf zich in het gebied schuilhield. Het Réseau Loup, een Waals meldpunt voor wolven, nam de foto met een zogeheten valstrikcamera.

Minister Collin had eerder een netwerk opgezet, dat vandaag kon bevestigen dat het wel degelijk om een wolf gaat. Een expert van het Franse Agentschap van de jacht en de Fauna bevestigt dat het om een wolf gaat omwille van het witte mondmasker, de donkere zadellijn op de rug, de korte staart en de vorm van de poten.

"Het is best mogelijk dat er zich een wolf ophoudt in de Hoge Venen", reageert Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap vzw, de vereniging achter het meldpunt Welkom Wolf. "Maar ik blijf sceptisch tot ik de foto heb gezien waarop de wolf te herkennen is. Er zijn de jongste jaren namelijk zoveel wolven 'waargenomen' in de Ardennen door jagers en boswachters dat de bossen er vol van moeten zitten."

Honden

"Wel vrij geloofwaardig noemt Jan Loos de melding van de aanwezigheid van een wolf in de Ardennen in de maand maart van dit jaar. "Die kwam toen van een Vlaamse vrouw die schapen houdt nabij het plateau des Tailles in de buurt van Baraque Fraiture", zegt Jan Loos. "Voordien was er in augustus 2011 een waarneming in Croix-Scaille nabij Gedinne in de provincie Namen, op de Frans-Belgische grens in de Ardennen. Toen ging het wel degelijk om een wolf. Die was te zien op, beelden van de cameraploeg van het tv-programma 'Dieren in nesten'."

"Het kan best zijn dat er een wolf rondloopt in de natuurgebieden van de Venen", zegt Jan Loos. "Maar we willen wel bewijzen zien. En het beste bewijs is een foto. Bij zoveel waarnemingen van wolven door jagers en boswachters in de Ardennen in het verleden, bleek het achteraf om honden te gaan."