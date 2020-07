Minister Ben Weyts wil leesniveau Vlaamse kinderen en jongeren opkrikken met hippe campagne JTO

10 juli 2020

12u58

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat er een campagne komt om lezen “hip” te maken. De campagne moet mikken op een ruime doelgroep en moet lezen ontdoen van het volgens Weyts wat “stoffige” imago. Het zou aan de Nederlandse Taalunie zijn om de campagne uit te werken, waardoor er meteen kan worden samengewerkt met Nederland. Dat heeft minister Weyts gezegd in antwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Roosmarijn Beckers.

Studie na studie blijkt dat het niet goed gaat met het leesniveau van de Vlaamse kinderen en jongeren. De leesprestaties dalen en de knipperlichten staan al langer op rood. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft al verschillende initiatieven genomen die moeten helpen om die neerwaartse trend om te buigen. Een van die initiatieven is de aanstelling van een expertengroep. Die zou eerst geleid worden door Dirk Van Damme, maar omdat hij van de OESO geen toestemming kreeg om de opdracht uit te voeren, werd Philip Brinckman naar voren geschoven.

Geen traditionele leescampagne voor beperkte doelgroep

Daarnaast wil Weyts nu ook graag dat de Nederlandse Taalunie een campagne uitwerkt die moet helpen om lezen “hip” te maken. Nu kampt lezen volgens Weyts soms met een ietwat “stoffig” imago. Dat moet veranderen. De N-VA-minister vindt ook dat de campagne anders moet zijn dan de traditionele leescampagnes en moet mikken op een zo ruim mogelijke doelgroep. “We moeten afwijken van de gekende paden. We moeten niet alleen mikken op het versterken van de doelgroep die al enthousiast is over lezen. Ik geloof niet in campagnes waarbij schrijvers gaan voorlezen uit eigen werk. Dan bereik je vooral de kerk van de overtuigden. We moeten de ambitie hebben een campagne op poten te zetten die lezen hip maakt”, zo zegt Weyts.

Volgens de N-VA-minister moet er ook komaf gemaakt worden met het beeld dat enkel “klassieke hogere literatuur” de doelstelling is. “Het maakt niet uit wat je leest. Boeken over Fortnite, dat is ook lezen, hé. Je moet gebruikmaken van de wereld waarin leerlingen zitten”, aldus Weyts.

Vraagsteller Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) reageert tevreden op de initiatieven van Weyts. Zij is blij dat de problematiek van het dalende leesniveau ernstig wordt genomen. Ook CD&V-politica Loes Vandromme is tevreden dat Weyts via de campagne “het leesvirus helpt verspreiden”. Zij voegt meteen een suggestie toe voor een mascotte van de campagne: “Na Korneel van Oosterweel is het misschien tijd voor Freek van de bibliotheek?”