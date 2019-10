Minister Ben Weyts: “250 miljoen extra voor onderwijs en half miljard voor schoolgebouwen” LH SSL KV

03 oktober 2019

21u46

Bron: Belga, eigen berichtgeving 24 De nieuwe Vlaamse regering zal 250 miljoen euro extra investeren in Onderwijs. Dat heeft de nieuwe Onderwijsminister, Ben Weyts (N-VA), gezegd in ‘Het Journaal’ op Eén.

Op uitgebreide begrotingscijfers blijft het nog even wachten, maar Ben Weyts gaf er in ‘Het Journaal’ al twee. Het nieuwe geld voor onderwijs is recurrent. Het kabinet-Weyts verduidelijkt dat het om een groeipad gaat, dat in het laatste jaar van de legislatuur 250 miljoen zal bereiken.

Daarnaast komt er een investering van een half miljard euro in scholenbouw, over de loop van de volledige legislatuur.



Het huidige budget voor onderwijs is 14 miljard euro, en daarbovenop wil de nieuwe Vlaamse regering 750 miljoen investeren om de grote uitdagingen aan te pakken: de kwaliteit van het onderwijs verhogen, het lerarentekort wegwerken, de juiste begeleiding van de kinderen op de juiste plaats te garanderen, het capaciteitstekort aanpakken en de studieduur in het hoger onderwijs verkorten.

500 miljoen euro van die te investeren 750 miljoen gaat naar duurzame en ecologische scholenbouw. Zo moet het nijpende capaciteitsprobleem aangepakt worden.

De overige 250 miljoen euro moet de andere maatregelen financieren. Het plan om de taalachterstand via een taalbadklas weg te werken, bijvoorbeeld. Of de ambitie om de planlast voor de leerkracht te verminderen, wat een manier is om het beroep opnieuw aantrekkelijk te maken.

Het is vooral in de werkingsmiddelen per leerling dat de nieuwe Vlaamse regering een manier ziet om haar plannen rond de kwaliteit in het onderwijs en het lerarentekort te financieren. Zoals eerder afgesproken zal het kleuteronderwijs voortaan ook evenveel werkingsmiddelen als het lager onderwijs krijgen - 662 euro per kind in plaats van 477 euro.

Er zal bovendien veel strenger gemonitord worden hoeveel van de werkingsmiddelen per school afgeroomd worden door de koepels en andere overkoepelende structuren. “Mensen en middelen zijn bedoeld voor onze kinderen en scholen, eerder dan voor structuren”, aldus Vlaams minister-president in spe Jan Jambon.