Minister Bellot roept NMBS en Infrabel op het matje over stiptheidscijfers

17 januari 2019

Bron: Belga 0 Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vraagt de NMBS en Infrabel om een gezamenlijk actieplan op te stellen om de stiptheid op het spoor te verbeteren. Hij riep de raad van bestuur en directiecomités van de spoorbedrijven deze ochtend op het matje in zijn kabinet.

De stiptheid bij de NMBS staat al maanden onder druk. In november kwam 83,9 procent van de treinen met minder dan 6 minuten vertraging aan in het eindstation, wat overeenkomt met het niveau van september toen de stiptheid tot het laagste niveau in tien maanden tijd zakte. Amper 60,9 procent van de NMBS-reizigers is tevreden over de dienstverlening, en ook dat heeft veel te maken met de lage stiptheidscijfers.

Actieplan

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot heeft de raden van bestuur en de directiecomités van NMBS en Infrabel vanmorgen gevraagd om een gezamenlijk actieplan op te stellen, om de stiptheids- en tevredenheidscijfers te verbeteren, "met acties op korte, middellange en lange termijn", zegt hij.



"Ondanks de herhaaldelijke vragen aan beide maatschappijen om efficiënte maatregelen te nemen om de dienstverlening op een consequente manier te verbeteren, en ondanks de aanstelling van lijnmanagers in 2017, moeten we vaststellen dat de resultaten niet zijn wat ze moeten zijn", zegt Bellot. "De overheid moet, als belangrijkste aandeelhouder van de NMBS en Infrabel, forse verwachtingen formuleren die aansluiten bij wat de pendelaars verwachten."

Investeringen

Volgens Bellot is er alvast meer dan voldoende geïnvesteerd in NMBS en Infrabel. "De regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen, het is nu aan het management van NMBS en Infrabel om dat samen ook te doen en concrete oplossingen te vinden om te voldoen aan de legitieme verwachtingen van de reizigers.”

Volgende week woensdag staat in de Kamercommissie Infrastructuur een hoorzitting gepland, in de voormiddag met vertegenwoordigers van de vakbonden en in de namiddag met vertegenwoordigers van NMBS en Infrabel zelf. Onder meer CEO’s Luc Lallemand en Sophie Dutordoir tekenen present.