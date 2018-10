Minister Bellot fluit NMBS terug over verbod op fietsen in trein sam ttr

18 oktober 2018

16u33

Bron: belga 4 Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is het niet eens met de beslissing van de NMBS om gewone fietsen tijdens piekuren te verbieden op de trein. Hij zegt dat hij niet zal instemmen met een algemene maatregel voor alle lijnen indien het probleem zich enkel stelt op enkele treinen tijdens de spits.

De NMBS liet gisteren weten dat gewone fietsen volgend jaar zouden verboden worden tijdens de spits. Vouwfietsen werden niet geviseerd. “Wat de gewone fiets betreft: het aantal reizigers groeit en we kunnen treinen niet langer maken”, zei NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Daarom moeten we keuzes maken. Fietsen nemen plaats van reizigers af. Ook bij de veiligheid van fietsen aan de deuren kan je je vragen stellen.”

Nu is het al verboden om in erg drukke stations zoals Brussel-Centraal fietsen in- of uit te laden, en de NMBS wil de maatregel uitbreiden naar het hele net. De NMBS wil tegen 2025 ook het aantal fietsstallingen met de helft verhogen, van 100.000 nu naar 150.000, zei Crols nog. De NMBS ziet de fiets namelijk vooral als een vervoersmiddel voor de ‘first- and last mile’ van en naar het station. “Met de fiets naar het station, daar de fiets veilig stallen, vervolgens de trein op en in het station van aankomst een deel- of huurfiets gebruiken”, klonk het. De plannen leidden al tot een hoop kritiek.

Bellot gaf aan dat hij het spoorbedrijf vier opdrachten heeft meegegeven alvorens het met een strategie kan komen. Zo moet de NMBS de problemen waarmee ze wordt geconfronteerd documenteren, moet er een analyse per lijn komen, moet de NMBS mogelijke maatregelen formuleren en moet het bedrijf een consultatie organiseren met de organisaties die de fiets- en treingebruikers vertegenwoordigen.

De minister gaf aan dat hij de beslissing van de NMBS via de pers heeft moeten ontdekken. In de ontwerp-beheersovereenkomst met de NMBS die de ronde doet, wordt het thema wel aangeraakt, zij het minder expliciet of definitief.

