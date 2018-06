Minister Bellot duidt bureau uit Parijs aan voor objectieve impactstudie naar geluidshinder Brussels Airport HR

14 juni 2018

20u07

Bron: Belga 0 Federaal minister van Mobiliteit François Bellot heeft het studiebureau ENVISA aangeduid voor het realiseren van een impactstudie naar de geluidshinder rond Brussels Airport. Het bureau moet ook met "alternatieve oplossingen" komen die de hinder doen afnemen. Bellot kondigt dat donderdagavond aan in een persbericht.

Een vonnis van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg van 19 juli 2017 verplichtte Bellot om een effectenstudie te laten uitvoeren. De minister heeft nu dus een studiebureau aangesteld. Het gaat om het Parijse ENVISA.

In eerste instantie verwacht Bellot een "objectieve, wetenschappelijke, onafhankelijke en transparante" studie naar de hinder die voortkomt uit de activiteit op en rond de luchthaven. Er moet rekening worden gehouden met alle regels en procedures die gelden in de luchtvaartsector, benadrukt de minister. Bellot verwacht resultaten binnen de twaalf weken na de start van de studie.

Objectief

In een tweede fase moet ENVISA ook met "alternatieve oplossingen" voor de dag komen die een vermindering van de geluidshinder mogelijk maken, "in het licht van de veiligheidsvoorschriften en de impact op de capaciteit van de luchthaven".

Bellot verwacht naar eigen zeggen veel van de studie om het debat over de geluidshinder te kunnen objectiveren. Hij benadrukt dat er gewerkt wordt met expertise "die in het buitenland zijn waarde bewezen heeft".

De tussentijdse rapporten en het eindrapport van ENVISA zullen aan de regering overgemaakt worden. Dat eindrapport zal ook publiek worden gemaakt.