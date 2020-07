Minister Beke: “Voorbije week 19 clusters met nieuwe besmettingen in Vlaanderen” HAA

22 juli 2020

16u26

Bron: Belga 0 Er zijn de afgelopen week in Vlaanderen 19 clusters met nieuwe coronabesmettingen gedetecteerd, waarvan 7 clusters in de provincie Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement. Nog volgens Beke hebben de lokale besturen draaiboeken gekregen voor de aanpak van lokale uitbraken.



Beke werd in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement door sp.a en Vlaams Belang geïnterpelleerd over de problemen met de contactopsporing. De CD&V-minister erkende dat er nog "hiaten" in het systeem zitten, maar herhaalde dat het systeem versneld wordt bijgestuurd om sneller en beter te werken.

Volgens Beke zijn er de afgelopen week in Vlaanderen 19 clusters gedetecteerd: 4 in West-Vlaanderen, 1 in Oost-Vlaanderen, 7 in Antwerpen, 5 in Limburg en 2 in Vlaams-Brabant. Beke spreekt van clusters “binnen verschillende allochtone gemeenschappen, de joodse, Turkse en Marokkaanse gemeenschap”. Maar ook van 3 clusters in de horeca, 2 rond bedrijven, 4 rond familiebijeenkomsten, 2 rond sportactiviteiten en nog een aantal rond familiebubbels.

Draaiboeken

Wat de aanpak van de lokale uitbraken en clusters betreft, benadrukt Beke dat de lokale besturen draaiboeken hebben gekregen met maatregelen die op lokaal niveau kunnen genomen worden bij plaatselijke uitbraken. Bedoeling is om die lokale brandhaarden met de hulp van mobiele teams te blussen.

