Minister Beke plant overleg over steun aan Vlaams zorgpersoneel Jonathan Bernaerts

26 juni 2020

16u43 0 Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat onderzoeken of, en op welke manier, hij het Vlaamse zorgpersoneel kan ondersteunen. Beke zit hierover binnenkort met de vakbonden rond de tafel. Gisteren werd een eenmalige premie van 300 euro goedgekeurd voor personeel in de ziekenhuizen en thuisverpleging, die onder federale bevoegdheid vallen. De maatregel oogst veel kritiek.

Een cheque van 300 euro om in een winkel of horecazaak te spenderen, of om aan cultuur te doen. Dat is wat het zorgpersoneel van een ziekenhuis, waarover het federale niveau beslist, krijgt. Ook thuisverplegers en personeel in wijkzorgcentra krijgen de eenmalige premie, die de overheid trouwens 37,5 miljoen euro kost. Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen, reageert teleurgesteld en noemt de premie “een aalmoes”. Ook bij de vakbonden wordt de cheque niet op gejuich onthaald. Zij dreigen zelfs met acties. “Er moet een echte herwaardering van de sector volgen, meer dan een eenmalige premie om op café te gaan.”

Kwaad bloed

Op het Vlaamse niveau had de cheque voor 127.000 zorgverleners 38 miljoen gekost, maar de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement stemden dat voorstel woensdag weg. Dat betekent dat onder meer personeel van woonzorgcentra, revalidatiecentra en centra voor mensen met een beperking helemaal niets dreigen te krijgen. Dat hun 125.000 collega’s die onder het federale niveau vallen wél een premie opstrijken, zet dan ook kwaad bloed.

De vakbonden klopten vrijdagmorgen met hun verzuchtingen aan bij Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V). Die plant, volgens zijn kabinet, op korte termijn een overleg met de bonden om te bekijken of, en op welke manier, hij de sector kan ondersteunen. Ook de werkgevers worden geconsulteerd, klinkt het.

“Structurele waardering”

De roep om structurele maatregelen voor de zorgsector klinkt ondertussen steeds luider. Na Zorgnet-Icuro en de vakbonden mengde het Vlaams Welzijnsverbond, de werkgeverskoepel van 750 voorzieningen in de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en kinderopvang, zich vrijdagmiddag ook in de debatten. Zij eisen een betere omkadering, betere loon- en arbeidsvoorwaarden en een gelijke behandeling van de sectoren.