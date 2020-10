Minimumpensioen van 1.580 euro bruto wordt 1.450 euro netto SVM

01 oktober 2020

16u31

Bron: Belga 8 De nieuwe regering wil de minimumpensioenen geleidelijk optrekken richting 1.500 euro netto. MR-voorzitter Bouchez preciseerde echter dat het minimumpensioen tegen 2024 zal stijgen naar 1.580 euro bruto. Volgens seniorenbeweging Okra betekent dit dat de gepensioneerde 1.450 euro zal overhouden.

Het optrekken van de minimumpensioenen is een belangrijk streefdoel van de nieuwe regering. In het regeerakkoord klinkt het dat het bedrag geleidelijk opgetrokken zal worden richting 1.500 euro netto, voor een volledige loopbaan van 45 jaar.

Maar dat is niet correct, beklemtoonde Bouchez. Het gaat om 1.580 euro bruto tegen het einde van de legislatuur in 2024.

In dat geval zal het minimumpensioen van een alleenstaande gepensioneerde na 45 jaar loopbaan stijgen tot 1.450,34 euro, becijferde seniorenbeweging Okra. Vandaag is dat overigens 1.291,69 euro. Er zit dus een bonus van ruim 150 euro in de pijplijn.

“Globaal genomen positief”

Okra is blij met de verhoging van het minimumpensioen en het optrekken van het loonplafond voor de berekening van het pensioen, maar had graag gezien dat de minima zouden stijgen naar het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen. Dat bedraagt 1.643 euro bruto, of 1.467,96 euro netto voor een alleenstaande op pensioen. "Maar globaal genomen zijn we positief", aldus de grootste seniorenbeweging van het land.

Wel blijven er nog veel vraagtekens over het beleid van de regering. Zo is het voor Okra vooral uitkijken wat staat te gebeuren met de gelijkgestelde periodes. Vandaag tellen die periodes -bijvoorbeeld werkloosheid- nog mee voor de berekening van het pensioen. De seniorenbeweging bepleit een behoud van die gelijkgestelde periodes.

