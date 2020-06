Minimumloon stijgt in meeste landen EU ttr

04 juni 2020

13u50

Bron: belga 0 Het minimumloon stijgt in 2020 in de meeste landen van de Europese Unie. In Polen is het minimumloon met 17 procent het hardst gestegen. Dat meldt Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden, in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Voor België staat een plus van 2 procent in de tabellen tot een minimumloon van 1.626 euro. Maar achter die verhoging schuilt wel onenigheid bij de sociale partners.

De verhoging kwam er via een indexering van de uitkeringen in maart, omdat in februari de spilindex overschreden was. Vorig jaar raakten vakbonden en werkgevers het binnen de Groep van 10 niet eens over een verhoging bovenop de index. Op de onderhandelingstafel lag een verhoging van 1,1 procent, maar voor de socialistische vakbond was dat onvoldoende. Finaal kwam er bij gebrek aan een akkoord geen verhoging, tot onvrede van de de andere sociale partners, de christelijke en liberale vakbond incluis.

Enkel in Luxemburg, Ierland en Nederland ligt het minimumloon nog hoger dan in België. Het groothertogdom spant opnieuw de kroon, met 2.142 euro (+2 procent). In Bulgarije is het minimumloon in de EU het laagst met 312 euro per maand. Na België volgen Duitsland en Frankrijk in de rangschikking.

Belang van het minimumloon

Eurofound schat in dat 9 procent van de werknemers in de EU het minimumloon verdient. In 2017 was dat nog 10 procent. In België gaat het om ongeveer 3 procent, goed voor het laagste aandeel samen met Zweden, Denemarken en Nederland.

De organisatie benadrukt dat nog steeds meer vrouwen dan mannen blijven steken op het minimumloon. Van de werknemers die het minimumloon verdienen geeft 70 procent aan dat ze moeilijk rond kunnen komen.

De EU onderstreept het belang van een minimumloon. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de coronacrisis toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is "essentieel voor het herstel na de crisis" en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie, aldus het dagelijks EU-bestuur.

