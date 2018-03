Minimale dienstverlening bij spoorstaking mogelijk vanaf 7 maart Redactie

01 maart 2018

12u45

De minimale dienstverlening bij stakingen op het spoor kan worden toegepast vanaf 7 maart. Dat zegt een woordvoerster van HR Rail, dat het personeel van Infrabel en NMBS beheert. De vakbonden plannen gerechtelijke stappen.

Vandaag kwam het Sturingscomité samen bij HR Rail. Bedoeling was dat een advies zou worden opgesteld over de beroepscategorieën die als essentieel worden gezien om de dienstverlening te garanderen in het geval van een staking, en over de manier waarop de personeelsleden hun intentie tot staken zouden moeten bekendmaken in de aanloop naar een staking.

De vakbonden ACOD en ACV-Transcom weigerden echter een advies uit te brengen, "omdat niet op alle gestelde vragen betreffende de essentiële beroepscategorieën werd geantwoord". Ook over de intentieverklaringen vond het vakbondsfront dat "er geen concrete nadere regels werden meegedeeld" en dus kwam er ook daarover geen advies. De bonden zeggen samen te werken om de minimale dienstverlening voor de rechtbank aan te vechten.

Hoe dan ook kan de wet op 7 maart worden toegepast, zegt HR Rail. "Op 6 maart komen de directiecomités van Infrabel en NMBS samen om de essentiële beroepscategorieën te bepalen. Op 7 maart zal de raad van bestuur van HR Rail vervolgens de modaliteiten voor de intentieverklaringen bepalen. Vanaf 7 maart kan de minimale dienstverlening conform de wet worden toegepast."

Concreet zullen de werknemers ten laatste 72 uur voor aanvang van de staking moeten aangeven of ze mee staken of niet. Tijdens een meerdaagse staking kunnen ze beslissen vanaf een bepaalde dag weer aan het werk te gaan, mits ze dat 48 uur op voorhand laten weten. Afhankelijk van het aantal werkwilligen, werken NMBS en Infrabel een aanbod uit.