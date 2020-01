Minimale dienstverlening bij De Lijn loopt vertraging op door sociale verkiezingen HLA

16 januari 2020

17u56

Bron: Belga 0 De Lijn zal er niet in slagen om in de eerste helft van het jaar een systeem van minimale dienstverlening op te zetten. De sociale verkiezingen strooien roet in het eten, argumenteerden Roger Kesteloot en Marc Descheemaecker donderdag in het Vlaams Parlement. Er zou ten vroegste in juli een overeenkomst kunnen worden gevonden met de vakbonden.

De Lijn moet werk maken van een minimale dienstverlening in het geval van staking, beslisten de drie regeringspartijen in september. "Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden, zal de regering het initiatief nemen om voormelde doelstelling alsnog te realiseren", stond in het regeerakkoord. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft op 8 januari de officiële brief gestuurd om die periode te laten starten.

Maar een overeenkomst in de eerste jaarhelft zit er niet in, maakte De Lijn donderdag duidelijk. In mei worden er immers sociale verkiezingen gehouden en de vervoersmaatschappij vindt het niet realistisch om nu een onderhandeling op te starten. "Ik denk niet dat het verstandig is om de verkiezingen te doorkruisen met dergelijke initiatieven", zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bestuur.

"Ik hoop dat de vakbonden de beroepsernst hebben om dan na de sociale verkiezingen onmiddellijk in gang te schieten", reageerde Bert Maertens van N-VA. "Als er na de verkiezingen inertie blijft, moet de politiek de tanden tonen."