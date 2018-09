Minieme daling in gebruik antidepressiva kv

17 september 2018

04u22

Bron: Belga 0 Voor het eerst in jaren is het aantal Belgen dat antidepressiva neemt gedaald. In 2017 kregen 1.199.586 patiënten een medicijn tegen depressie voorgeschreven, tegen 1.202.040 het jaar ervoor. Dat schrijven de Mediahuiskranten vandaag.

Hoewel het dus om een minieme daling gaat, hoopt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat hiermee de kentering is ingezet. Opvallend is dat het aantal dagdosissen vorig jaar wél nog is gestegen. Dat is in lijn met de nieuwe richtlijnen: huisartsen wordt aangeraden om minder snel medicatie voor te schrijven bij lichte of matige symptomen. Maar bij ernstige depressies moeten de patiënten hun medicijnen wel lang genoeg nemen.