Minibus knalt tegen botsabsorbeerder: file op E40 in Zwijnaarde, maar omrijden is niet langer nodig sam

31 juli 2018

07u13

Bron: belga 0 Op de E40 richting Brussel is rond 5 uur een minibus op een botsabsorbeerder gereden ter hoogte van de werken in Zwijnaarde . Door het ongeval waren twee rijstroken dicht, waardoor er rond 6.30 uur al twee kilometer file stond.

De brandweer kon de negen inzittenden bevrijden, waarna ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer op lange afstand van Gent naar Brussel kreeg de raad om te rijden via de E17 in Destelbergen en de R4 in Merelbeke, maar dat is niet meer nodig. De takeldienst heeft de gekantelde minibus ondertussen weggehaald.

#E40 In Zwijnaarde is de weg richting Brussel vrijgemaakt. Omrijden is niet langer nodig. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 Ongeval in Merelbeke richting Brussel. Alleen de linkerrijstrook is voor het verkeer beschikbaar. Rij om indien mogelijk: https://t.co/wA09UmZ9cz pic.twitter.com/cbiJngqdPZ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link