Exclusief voor abonnees

Mini Europa sluit: "Het is een ramp. Mijn tweede baby die ik afgeef"

EINDE VAN EEN LEVENSWERK: NA OCÉADE GAAT NU OOK MINI-EUROPA ONHERROEPELIJK DICHT

Annick De Wit

18 september 2020

05u40

0

De Heizel lijkt straks nog meer op de pampas, want ook Mini-Europa gaat eind dit jaar onherroepelijk dicht. Ingehuldigd in 1989 door prins Filip onder de schittering van het Atomium, tien miljoen bezoekers gehad - schoolkinderen, buitenlandse toeristen, gezinnen op daguitstap. Maar het attractiepark wijkt nu voor het toekomstige bouwproject Neo. Gedelegeerd bestuurder Thierry Meeùs hoopt wel nog op een verhuis van zijn levenswerk in Brussel, naar... één van beide landshelften.