Mini-Europa mikt op doorstart kv

29 september 2020

18u48

Bron: Belga 0 Het Brusselse miniatuurpark Mini-Europa, dat eind dit jaar de deuren sluit omdat het geen akkoord kon bereiken over een contractverlenging met Brussels Expo, mikt op een doorstart buiten Brussel. Dat bevestigt directeur Thierry Meeus. "Mijn dochter wil mijn werk graag voortzetten. We kregen de voorbije weken ook veel voorstellen", klinkt het, maar concreet zijn de verhuisplannen nog niet. Meeus verwacht ook dat zo een doorstart pas tegen 2022 of 2023 mogelijk wordt.

Het miniatuurpark kondigde veertien dagen geleden de sluiting aan. De procedure voor collectief ontslag van de 80 personeelsleden -goed voor 30 voltijdse banen- werd toen opgestart. Tegen het einde van het jaar loopt het contract met Brussels Expo af, er werd geen akkoord gevonden over een verlenging.

Het park, met als thema de belangrijkste gebouwen en monumenten van de Europese Unie, trok vorig jaar nog zo'n 400.000 bezoekers. Door de coronapandemie zullen er dat dit jaar een pak minder zijn, maar toch blijft Meeus geloven in het concept. "Een bezoek aan Mini-Europa is goed voor zo een twee uur vertier. Ideaal bij een doorstart is dus een locatie in de buurt van een andere attractie, zoals de Kust, de Ardennen, een kunststad,... Nu profiteerden we van de nabijheid van het Atomium."



Volgens Meeus is een terrein van minstens drie hectare nodig, liefst recreatiegrond. "We krijgen voorstellen van landbouwgronden, maar het is niet evident om dan een vergunning te krijgen". Ook een vlotte toegankelijkheid is belangrijk. De voorbije weken zou er al interesse getoond zijn vanuit Eigenbrakel, Waver, Leuven, Tienen, Geraardsbergen,...

Meeus verwacht dat het nog enkele jaren kan duren vooraleer het park de deuren opnieuw zou kunnen openen. Eerst moet er een akkoord zijn over het ontmantelen van het huidige terrein, het opslaan van de miniaturen, het kopen van een nieuw terrein, de vergunningen, de aanleg, enzovoort... "Het gaat om een totaalinvestering van 15 à 20 miljoen euro, maar gelukkig kunnen we de prijs met ongeveer een derde drukken, door de recuperatie van de miniatuurgebouwen".