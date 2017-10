Mindervalide automobilist (36) krijgt uit het niets slag op gezicht, man op fiets vlucht weg Tom Vierendeels

19u03 0 RV Steven Coppens wilde via de Okegembaan de Expresweg oprijden in Ninove, maar kreeg uit het niets een slag op zijn mond. Steven Coppens (36), een gehandicapte man uit Liedekerke, heeft deze ochtend in zijn wagen een vuistslag geïncasseerd bij een geval van verkeersagressie in Ninove. "De aanvaller was een fietser die uit het niks mijn passagiersdeur opentrok en mij een slag verkocht", zegt Steven. "Nadien is hij doorgereden. Ik moet nu zelfs eten via een rietje..."

Coppens zit sinds zijn 25ste in een rolstoel nadat hij van jongs af lijdt aan vasculitis, een auto-immuunziekte. Toch probeert hij een zo normaal mogelijk leven te leiden, al dan niet bijgestaan door familie of een assistente. "Ik was deze ochtend bij mij thuis vertrokken richting Ninove", vertelt hij. De man rijdt met een witte BMW 1-reeks, die op onderhoud moest. "Achter mij reed de assistente", gaat hij verder. "Bedoeling was om mijn wagen af te zetten, waarna zij mij naar huis zou voeren. Aan het einde van de Okegembaan stond ik rond 10 uur stil, klaar om af te draaien richting Expresweg op kruispunt 'Den Doorn'."

Zestiger

Daar liep het uit het niks plots volledig verkeerd. "Naast mij stond een oudere man van ongeveer zestig jaar", verklaart Coppens. "Hij was kalend en hij droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ik schat hem ongeveer een meter zeventig groot. Hij droeg een kakikleurige jas. Zijn fiets was wit of zilver met op het kader zwarte letters, met daarrond een zwarte rechthoek. Het leek een damesfiets. Het kruispunt daar is enorm druk en het duurde eventjes voor ik kon invoegen. Op een gegeven moment zag ik dat hij naar mij keek waarna hij zijn fiets rustig naast zich neerlegde op de rijbaan. Ik wilde het raam laten zakken, maar die kans kreeg ik niet. Hij rukte de passagiersdeur open en brabbelde 'Waarom rij je niet vooruit, zot?'. Nog voor ik iets kon antwoorden haalde hij uit en sloeg mij met zijn vuist vol in het gezicht."

Ten val

Steven kan er nog altijd niet bij. "Ik was volledig verdwaasd nadien, maar ik kan mij niet herinneren dat ik hem op welke manier dan ook gehinderd heb", klinkt het. "Misschien ging het niet snel genoeg voor hem. Ik was hem onderweg ook nergens gepasseerd, dus ik vermoed dat hij uit de weg aan de Brantano is gekomen."



De assistente van de dertiger zag alles gebeuren en wilde tussenbeiden komen. "Ze is onmiddellijk uitgestapt en vroeg hem wat er aan de hand was", gaat het verder. "Maar hij ging ervandoor, zij is er nog achter gereden. Ik ben op automatische piloot gevolgd. Ter hoogte van de Groeneweg stopte hij even nadat we begonnen te toeteren. Mijn assistente heeft geprobeerd zijn fiets vast te grijpen, waarbij ze ten val kwam. Nadien is hij doorgereden en kon hij zich uit de voeten maken via de voetwegen tussen de garageboxen."

Klacht ingediend

Steven trok nadien met zijn assistente voor verzorging naar de dokter, waar ook vaststellingen werden gedaan van de verwondingen. Vervolgens ging het naar het politiecommissariaat om klacht in te dienen. "Ik hoop dat ze die man vatten, maar ik reken er niet echt op", zegt Steven. "Het leek een gefrustreerde man, die zeker niet aan zijn proefstuk toe was. In ieder geval zit ik er nu wel mee. Door mijn gehavende lip ben ik verplicht om te eten via een rietje."



Wie tips heeft kan contact opnemen met de lokale politie van Ninove via het nummer 054/31.32.32.