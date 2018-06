Minderjarigen lopen met knetterend stroomstootwapen over straat in Leuven sam

10 juni 2018

17u28

Bron: belga 0 In Leuven heeft de politie gisteravond minderjarigen onderschept die met een taserwapen over straat liepen. Het ging om een verboden stroomstootwapen in de vorm van een zaklantaarn.

Een getuige belde om 23 uur naar de politie met de melding dat hij in de Brusselsestraat in het centrum enkele jongeren had opgemerkt die met een stroomstootwapen aan het experimenteren waren. Dat gaat gepaard met een specifiek knetterend geluid. Onmiddellijk na de melding gingen enkele patrouilles van de Leuvense politie op zoek naar de jongeren.

Door een goede beschrijving van de getuige werden de betrokkenen snel gelokaliseerd. Het zijn allen minderjarigen uit de Leuvense regio. Zij hadden de taser niet meer bij zich, maar de politie vond het wapen onder een geparkeerde auto. Het stroomstootwapen, dat was opgeladen en gebruiksklaar gemaakt, werd in beslag genomen.

Met een taser kan de gebruiker iemand tijdelijk uitschakelen, maar het debat woedt volop of het wapen ook niet dodelijk kan zijn. Het gebruik van het stroomstootwapen valt in elk geval onder verboden wapendracht.