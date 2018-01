Minderjarige gaat moeder met mes te lijf in Aat

EB

19u17

Bron: Belga

3

Photo News Illustratiefoto.

Een minderjarige heeft de voorbije nacht in Aat, in de provincie Henegouwen, zijn moeder verschillende messteken toegediend. De 17-jarige dader werd opgepakt door de politie, de moeder verkeert niet in levensgevaar. Dat is vernomen van het parket van Doornik-Bergen dat geen melding doet over de oorsprong van het familiaal dispuut.