Minderjarige die betrokken was bij dood Priscilla (14) riskeert 18 maanden cel voor nieuwe feiten KVDS

07 oktober 2019

13u45

Bron: Belga 0 Eén van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, riskeert nu een celstraf van 18 maanden voor winkeldiefstallen en slagen en verwondingen. De intussen 23-jarige jongeman, die in juli van de jeugdkamer van het hof van beroep nog een berisping kreeg voor zijn rol in de dood van Priscilla, liep al twee eerdere correctionele veroordelingen op, telkens voor geweld tegenover de politie.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde maakte de twintiger zich in december 2017 tweemaal schuldig aan winkeldiefstal in het Colruyt-warenhuis van Beersel. Bewakingscamera's registreerden op 12 december hoe hij een dvd-speler uit de rekken haalde, die onder zijn trui verborg en vervolgens de winkel verliet. Een dag later herhaalde dat scenario zich. Een tweetal weken later werd A. door de winkeldetective tegengehouden toen hij het warenhuis wilde verlaten met een pak pampers. Die pampers betaalde hij uiteindelijk, maar voor de twee dvd-spelers werd hij wel vervolgd en eist het parket 5 maanden cel.

Identiteitswissel

Zelf beweert A. dat hij met die feiten niets te maken heeft en dat er mogelijks sprake is van een identiteitswissel met één van zijn broers. Maar volgens het parket werd de jongeman formeel geïdentificeerd, onder meer op basis van de opvallende tatoeages in zijn hals.





Daarnaast stond A. ook terecht voor twee gewelddelicten. Op 25 juli 2018 sloeg hij in Halle een motorrijder in elkaar met wie hij het aan de stok had gekregen. En op 16 oktober 2018 had hij bij een ruzie in het centrum van Halle ook slagen uitgedeeld. Voor deze feiten vroeg het parket celstraffen van 8 en 5 maanden.

A.'s advocate pleit voor een straf met uitstel, zodat de jongeman een cursus agressiebeheersing zou kunnen volgen. Het vonnis valt over enkele weken.

Het is allesbehalve de eerste keer dat de twintiger in aanraking komt met het gerecht. In het voorjaar werd hij nog schuldig bevonden aan de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant. Het meisje werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. De drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Toen het meisje de volgende ochtend dood bleek, verborgen ze haar lijk. Pas in juli van dit jaar legde de jeugdkamer van het hof van beroep A. een berisping op voor die feiten.

Bedreigingen

Sinds hij meerderjarig is, werd A. ook al twee keer veroordeeld: eenmaal tot een werkstraf van 70 uur voor slagen en verwondingen aan een agent en eenmaal in december 2018 tot 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie.

Begin december moet hij zich opnieuw verantwoorden voor verkeersagressie, die in september 2017 plaatsvond in Halle. Samen met drie kompanen zou hij toen een 64-jarige man in elkaar hebben geslagen.

Tenslotte staat A. momenteel onder elektronisch toezicht in het kader van zijn voorlopige hechtenis in een dossier van gewapende weerspannigheid.