Minderjarige daders opgepakt die jongen (13) hersenschudding sloegen in Roeselare Verdachte verschijnt deze namiddag voor de jeugdrechter 11u47

Bron: Eigen berichtgeving 6 Hans Verbeke Yordi Decoudu (13) werd eerder deze maand aangevallen door het drietal. De jongen kreeg een pak slaag en liep daarbij een hersenschudding op. De drie daders die op 13 oktober een 13-jarige jongen zonder enige aanleiding in elkaar sloegen aan de Spiraalbrug in Roeselare, zijn opgepakt. Dat bevestigt het parket van Kortrijk. Het gaat om drie minderjarige verdachten die aan de hand van camerabeelden konden geïdentificeerd worden.

De 14-jarige verdachte die het voortouw nam in de feiten en ook gekend is bij de politiediensten voor gelijkaardige feiten, wordt deze namiddag voorgeleid voor de jeugdrechter. De twee andere verdachten van 13 en 14 jaar, die een beperkter aandeel hebben in de feiten en niet gekend zijn bij de politiediensten, werden ter beschikking gesteld van het parket en werden vrijgelaten. Zij zullen zich op een later tijdstip voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.



Yordi Decoudu (13) was een van de slachtoffers van de bende. "Ze gaven hem een pak slaag en gingen ervandoor", getuigde zijn moeder Ingrid Temmerman eerder in deze krant. Yordi kreeg een pak slaag en liep daarbij een hersenschudding op. Een andere scholier kon ontsnappen aan dezelfde daders toen ze hem even daarvoor geld hadden proberen af te troggelen.