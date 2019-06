Minderjarige asielzoeker die amok maakt, mag niet zomaar uit opvangcentrum worden gezet bvb

Bron: Belga 0 Een niet-begeleide minderjarige die asiel heeft aangevraagd en in een opvangcentrum verblijft, maar niet zomaar uit dat centrum worden gezet als hij of zij geweld heeft gepleegd. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Hij boog zich over een Belgische zaak, waarbij een minderjarige Afghaan door de directeur van het opvangcentrum in Broechem aan de deur werd gezet.

De zaak draait rond Zubair Haqbin, die in 2015 een asielverzoek in ons land indiende en een jaar later in Broechem (in de Antwerpse gemeente Ranst) betrokken raakte bij gewelddadige conflicten tussen bewoners van verschillende etnische afkomst. De manier waarop de directeur van het opvangcentrum de zaak afhandelde, kan beter, oordeelt advocaat-generaal bij het Europees Hof Sanchez-Bordona vandaag.

Haqbin werd na de incidenten door de politie bestuurlijk aangehouden en opnieuw vrijgelaten, maar werd bij wijze van sanctie door de directeur van het opvangcentrum tijdelijk buitengezet. De jonge Afghaan werd ook uitgesloten van de maaltijdbedeling, kon geen kledij meer krijgen in het centrum en mocht ook niet meer deelnemen aan activiteiten. Directeur-generaal Jean-Pierre Luxen van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) bevestigde de sanctie.

Na zijn uitzetting bracht Haqbin een tijd in het Brusselse Maximiliaanpark door. Hij kon uiteindelijk terecht in het opvangcentrum van Poelkapelle, in West-Vlaanderen.

Voor zijn tijdelijk uitsluiting uit het opvangcentrum vraagt de voogd van Haqbin een morele schadevergoeding. De zaak wordt momenteel behandeld door het Brusselse arbeidshof, dat het Europees Hof van Justitie gevraagd heeft de Europese regels ter zake te verduidelijken.

De advocaat-generaal bij het Hof zegt nu dat opvangvoorzieningen voor niet-begeleide minderjarigen pas kunnen ingetrokken worden als de instanties die voor de kinderbescherming verantwoordelijk zijn, worden ingeschakeld. "Die zijn het best in staat om de specifieke behoeften van de minderjarige te beoordelen", legt het Hof uit. Ze kunnen onder meer hulpverleningsmaatregelen opleggen "die moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in een passende woonvoorziening". Advocaat-generaal Sanchez-Bordona wijst op het beginsel van de zorgcontinuïteit.