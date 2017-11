Minderjarige (16) uit Wolvertem opgepakt voor rellen op Muntplein: hij schepte op school op over zijn aandeel ADV

Bron: belga 18 Photo News Het parket Halle-Vilvoorde heeft een jeugdrechter gevorderd voor een minderjarige die betrokken was bij de rellen aan het Muntplein in Brussel, vorige week op 15 november. Het betreft een 16-jarige jongen uit Wolvertem, die nog niet gekend was bij het parket. Dat meldt het parket. Gisteren meldde het Brusselse parket nog dat er al vijf minderjarige verdachten opgepakt waren en twee andere geïdentificeerd.

De minderjarige uit Wolvertem werd geïdentificeerd nadat hij op school aan het opscheppen was over zijn aandeel in de feiten, en na analyse van camerabeelden. Op die beelden is te zien hoe hij een verkeersbord en een ladder in de richting van politievoertuigen gooit. Het parket vraagt zijn plaatsing in een gesloten instelling, voor gewapende weerspannigheid in bende, en illegaal wapenbezit.

De rellen op het Muntplein ontstonden vorige week naar aanleiding van het bezoek van het Frans internetfenomeen Vargasss92. Die had een dag eerder opgeroepen om 15 november om 16.00 uur aanwezig te zijn op het Muntplein, omdat hij naar eigen zeggen een namiddag wilde doorbrengen met zijn fans. Zijn komst trok heel wat jongeren maar toen de politie tussenkwam omdat de volkstoeloop te groot was en de man zelf geen vergunning had, reageerden de fans boos en richtten ze zich tegen de politie. Bij de rellen die daarop volgden, werden agenten bekogeld, en winkels en auto's raakten beschadigd.

Nog tijdens de rellen waren al vier minderjarigen gerechtelijk aangehouden. Voor twee van hen vroeg het parket de plaatsing in een gesloten instelling en de twee anderen werden na verhoor door het parket vrijgelaten maar riskeren wel nog vervolging. Gisteren meldde het Brusselse parket dat ook een vijfde minderjarige was opgepakt, één van de jongeren die op een auto van een voorbijrijdende vrouw had staan springen en ook een chocoladewinkel zou geplunderd hebben. Ook voor hem werd de plaatsing in een gesloten instelling gevraagd. Nog twee andere minderjarigen werden al geïdentificeerd maar nog niet opgepakt.