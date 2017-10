Minderjarig toen hij steen door ruit politiecombi keilde, maar hij krijgt toch celstraf Patrick Lefelon

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/Lefelon Een 19-jarige uit Willebroek is vanmiddag veroordeeld tot 40 maanden celstraf omdat hij vorige zomer in de Antwerpse wijk Luchtbal een steen door de ruit van een politiecombi keilde. Kort voordien had hij al de achterruit van een anonieme politiewagen ingegooid. Hij was 17 en dus minderjarig op het moment van de feiten.







Ilyasse C. was net geen 18 jaar toen hij vorige zomer naar zijn vrienden in de Antwerpse wijk Luchtbal trok om mee te betogen tegen overdreven politiegeweld. De nachten voordien - het was ramadan - waren de jongeren enkele keren in botsing gekomen met de politie. Eén van hen raakte daarbij ernstig gewond aan het oog en in het aangezicht. In de wijk werd ook brand gesticht aan enkele auto's en een gebouw van de stad Antwerpen.

De protestactie op 11 juni 2016 liep uit de hand toen Ilyasse C. tot twee keer toe een steen naar een politiewagen gooide. Eerst gooide hij de achterruit in van een anonieme politiewagen. Kort erna hielden de jongens een combi tegen. Terwijl iemand de chauffeur iets vroeg, keilde Ilyasse C. een steen door de ruit aan de passagierskant. De politieman zag de steen rakelings naast zijn hoofd vliegen.

De jongens hadden enkele brandbommen klaargelegd om door de kapotte zijruit naar binnen te gooien. Die kans kregen zij niet omdat de chauffeur plankgas wegreed.

De minderjarige Ilyasse C. werd uit handen gegeven en verscheen vanmiddag voor de bijzondere Jeugdkamer van de rechtbank in Antwerpen. Die veroordeelde de jongeman tot 40 maanden celstraf en een schadevergoeding van 1.250 euro aan de politieman die bijna door de steen werd geraakt. De ouders van Ilyasse C. zijn door de rechtbank mee verantwoordelijk gesteld voor het betalen van die schadevergoeding.

