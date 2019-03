Minderjarig meisje verkracht op Aalst Carnaval ADN

06 maart 2019

06u47

Bron: Het Nieuwsblad 20 Een minderjarig meisje is maandagnacht verkracht tijdens Aalst Carnaval. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het meisje vierde carnaval samen met haar vriendinnen, toen ze rond 2 uur het feestgedruis op de Hopmarkt even verliet om naar het toilet te gaan aan het Keizersplein. Ze werd onderweg brutaal meegesleurd in een inhammetje en verkracht door een blanke man met een masker.

De ouders van het meisje zijn niet te spreken over hoe de politie is omgegaan met het incident. Alleen al dat er in een persbericht stond te lezen dat de tweede carnavalsnacht zogezegd goed is verlopen, hakt er bij de ouders zwaar in. “Leg dat maar eens uit aan onze dochter.”

Ze vinden het verder vreemd dat ze zelf op het commissariaat niets moesten verklaren of ondertekenen. Dat hun dochter pas morgen opnieuw verhoord wordt, noemen ze “rijkelijk laat”. “Voorlopig houdt ze zich relatief sterk, maar we vrezen dat het ergste nog moet komen”, aldus de ouders. “We voelen ons alleszins enorm in de steek gelaten.”



De politie van Aalst heeft nog geen dader kunnen vatten op basis van de al bekeken camerabeelden. Een politiewoordvoerster stelt dat de procedures correct zijn gevolgd, maar wil verder niet reageren in het belang van het onderzoek.