Minderbegaafde vrouw verkracht toen haar jogpartner niet kwam opdagen kv

20 april 2018

16u28

Bron: Belga 1 Een 37-jarige man uit Antwerpen wordt vervolgd voor de verkrachting van een minderbegaafde jonge vrouw. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag drie jaar cel gevorderd. De beklaagde, die al een gevuld strafblad heeft, zegt dat de seksuele betrekkingen met haar instemming gebeurden. "Ik pleeg nog liever een moord dan dat ik iemand zou verkrachten", zei hij aan de rechters.

Het slachtoffer is 21 jaar, maar functioneert als een meisje van 8. Ze had op 4 oktober 2015 met een vriend afgesproken om te gaan joggen op het Antwerpse Kiel, maar de jongen kwam niet opdagen. Ze werd er aangesproken door de beklaagde, die haar bij de arm naar zijn woning zou hebben getrokken. Volgens het meisje had hij haar wiet laten roken en had hij haar verkracht. Hij had haar 2 euro voor een frisdrank gegeven en had haar gsm-nummer gevraagd.

Het meisje durfde niets aan haar ouders te vertellen, maar ze besprak het voorval wel op de bus naar het buitengewoon onderwijs. Een leerkracht lichtte de directie in en die verwittigde de ouders, waarna een klacht volgde.

Toen de beklaagde twee maanden later verhoord werd, zat hij in de gevangenis voor een vechtpartij. Hij ontkende dat hij haar gedwongen had. "Het was een geil meisje dat zin had in seks. Dat sla je als man niet af", verklaarde hij. Volgens zijn advocaat is er geen objectief bewijs. De camerabeelden uit de straat waren niet meer beschikbaar en de politie had geen buurtonderzoek gedaan.

De beklaagde liep in het verleden al verschillende veroordelingen op voor drugsfeiten en geweldsdelicten en bracht naar eigen zeggen al zeventien jaar achter de tralies door. "Maar maak van mij geen slecht mens. Ik heb iets tegen pedofielen en verkrachters. Ik ben altijd de eerste om hen in de gevangenis aan te vallen. Ik zou nog liever een moord plegen dan een verkrachting."

Vonnis op 24 mei.