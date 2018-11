Minder volk in parlement? Niet voor 2024 Ann Van den Broek

26 november 2018

07u00

Bron: De Morgen 0 Er steekt onder de Vlaamse partijen een verbaal opbod op om het aantal parlementsleden drastisch te verminderen. Maar alvast voor het Vlaams Parlement hebben diezelfde partijen het onmogelijk gemaakt dat het aantal mandaten ook effectief krimpt.

Zowel de Kamer als het Vlaams en het Brussels Parlement kan het met tot een derde minder volksvertegenwoordigers stellen. Dat is de algemene consensus bij vijf van de zes Vlaamse partijen. Vlaams Belang wil het aantal parlementsleden zelfs halveren, wierp Gerolf Annemans gisteren in De zevende dag op. Zover willen de andere partijen niet gaan, maar het debat over de uittredingsvergoedingen kan wat hen betreft wel uitgebreid worden naar het aantal mandaten.



Voor N-VA kunnen de 150 Kamerleden teruggebracht worden naar 100, vindt Kamerfractieleider Peter De Roover. Het Vlaams Parlement kan volgens de partij gerust met 80 volksvertegenwoordigers voort in plaats van 124. Ook sp.a en Open Vld deden al voorstellen om de assemblees met een derde te verminderen. Groen wil zich voorlopig niet vastpinnen op een aantal, zegt kopstuk Kristof Calvo. “Maar het staat vast dat er veel te veel beroepspolitici zijn. Laten we beginnen met het afschaffen van de Senaat en de provincies en vervolgens snoeien in de parlementen en de intercommunales.”

Enkel CD&V is niet voor het idee gewonnen. “De parlementen verkleinen is gevaarlijk voor de kleinere partijen”, zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. “De drempel komt dan op 10 procent of meer te liggen om zelfs maar één verkozene te hebben. Dat is niet gezond.”

Grondwet

Opmerkelijk is dat de Vlaamse partijen het debat over de uittredingsvergoedingen nu aangrijpen om de discussie te voeren, maar dat ze de kans om het Vlaams Parlement al vanaf 2019 te hervormen pas hebben laten liggen. Dit voorjaar stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk een brief naar alle regionale assemblees met de vraag of ze de samenstelling van hun halfrond of de modaliteiten om verkozen te worden willen wijzigen. Het is immers Binnenlandse Zaken dat in mei de regionale verkiezingen organiseert.

“Wij hebben die brief ontvangen en voorgelegd aan het Uitgebreid Bureau waarin alle fractieleiders vertegenwoordigd zijn”, bevestigt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), zelf ook een hevig voorstander van drastische inperking. “Maar niemand heeft daar ook maar enige opmerking bij gemaakt. Dus hebben we Binnenlandse Zaken laten weten dat we ook volgende legislatuur met 124 blijven.” Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt. Ook de andere regio’s knipten niet in het aantal zitjes. Brussel schrapte wel het systeem van opvolgers en Wallonië voerde een verplicht man-vrouwritssysteem in op de volledige kieslijst.

Minstens tot 2024 blijft het aantal regionale volksvertegenwoordigers dus gelijk. Dat geldt ook voor het aantal Kamerleden en een eventuele afschaffing van de Senaat. Die vereisen namelijk wel een grondwetswijziging en die kan pas doorgevoerd worden in de volgende legislatuur. Open Vld is van plan om dat momentum wel te grijpen, zegt fractieleider in de Kamer Patrick Dewael. “In het voorjaar moeten we aangeven welke grondwetsartikelen we voor herziening vatbaar willen stellen. Wij zullen de vermindering van het aantal Kamerleden en de afschaffing van de Senaat daarin opnemen.”