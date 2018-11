Minder volk in het parlement? Niet voor 2024 ADN

26 november 2018

06u50

Bron: Belga 0 Er steekt onder de Vlaamse partijen een verbaal opbod op om het aantal parlementsleden drastisch te verminderen. Maar alvast voor het Vlaams Parlement hebben diezelfde partijen het onmogelijk gemaakt dat het aantal mandaten ook effectief krimpt, schrijft De Morgen vandaag.

Dit voorjaar stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk een brief naar alle regionale assemblees met de vraag of ze de samenstelling van hun halfrond of de modaliteiten om verkozen te worden, willen wijzigen, schrijft De Morgen. Het is Binnenlandse Zaken dat in mei de regionale verkiezingen organiseert.

"Wij hebben die brief ontvangen en voorgelegd aan het Uitgebreid Bureau waarin alle fractieleiders vertegenwoordigd zijn", bevestigt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), zelf ook een hevig voorstander van drastische inperking. "Maar niemand heeft daar ook maar enige opmerking bij gemaakt. Dus hebben we Binnenlandse Zaken laten weten dat we ook volgende legislatuur met 124 blijven.” Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt. Ook de andere regio's knipten niet in het aantal zitjes.

Minstens tot 2024 blijft het aantal regionale volksvertegenwoordigers dus gelijk. Dat geldt ook voor het aantal Kamerleden en een eventuele afschaffing van de Senaat. Die vereisen namelijk wel een grondwetswijziging.