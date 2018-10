Minder Vlaamse studenten kiezen voor hogeschool kg

11 oktober 2018

10u12

Bron: Belga 0 In totaal 122.775 studenten kozen in het academiejaar 2018-2019 voor Vlaamse hogescholen. Dat zijn er 355 minder dan vorig jaar, zo meldt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) vandaag in zijn oktobertelling.

Vooral bedrijfsgerichte opleidingen blijven het goed doen. Het aantal studenten in bedrijfsgerichte opleidingen steeg met ongeveer 1,0 procent in Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (van 36.299 naar 36.613) en met 2,0 procent in Industriële Wetenschappen en Technologie (van 16.419 naar 16.732).



"Het aantal jobs is de afgelopen jaren sterk gestegen in de privésector. Ook de media brengen dit positieve nieuws. Blijkbaar trekt dit studenten aan die vooral kiezen voor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en voor Industriële Wetenschappen en Technologie", stelt Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA, vast. "In een positief economisch klimaat kiezen studenten ervoor om minder te gaan werken in overheidssectoren, ook al bieden zorg en onderwijs bijvoorbeeld goede toekomstperspectieven."

Kunsten

Daarnaast schreven zich 6 procent meer studenten in in de Schools of Arts, met name in de studiegebieden Muziek en Podiumkunsten en Audiovisuele en Beeldende Kunsten (van 6.516 naar 6.910).



Het aantal studenten aan de Lerarenopleidingen daalde met 5,3 procent (van 20.267 naar 19.176), en het aantal studenten aan opleidingen in de Gezondheidszorg daalde met 3,7 procent (van 21.397 naar 20.594).

Kloof

"De kloof op basis van socio-economische achtergrond blijft bestaan", voegt Pascale De Groote, voorzitter VLHORA, toe. "De hogescholen werken concreet aan een diversiteitsbeleid en begeleiding op maat, want inzetten op het studentenpotentieel dat steeds diverser wordt, is van cruciaal belang voor onze kenniseconomie."



De participatie van niet-EU-studenten aan de hogescholen is tegenover vorig jaar significant gegroeid met 8,0 procent (van 1.703 naar 1.840). De hogescholen bieden vanaf dit academiejaar achttien volledige opleidingen in het Engels aan en twee in het Frans. Verder zijn er verschillende opleidingen die een beperkt aandeel in het Engels en het Frans aanbieden.