Minder transmigranten dringen Vlaamse havens binnen

25 juni 2018

17u24

Het aantal transmigranten dat Vlaamse havens binnendringt, is tussen 2016 en 2017 sterk afgenomen. Dat besluit N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen uit cijfers die hij opvroeg bij ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en van Justitie Koen Geens (CD&V). Volgens Vermeulen is de daling veroorzaakt door de wet die het binnendringen van een haven strafbaar stelt.

In Zeebrugge dringen al enkele jaren transmigranten het havendomein binnen. Dit komt omdat de haven rechtstreekse verbindingen met Groot-Brittannië heeft, in tegenstelling tot de havens van Gent en Oostende, waar er geen transmigranten opduiken. Antwerpen heeft een paar verbindingen met Groot-Brittannië, maar die zijn vrij beperkt.

Uit cijfers die N-VA-Kamerlid Vermeulen opvroeg, blijkt dat het aantal personen dat de haven van Zeebrugge binnendrong, gedaald is van 3.195 in 2016 naar 2.195 in 2017. Voor de havens van Gent en Antwerpen zijn er geen gegevens beschikbaar voor 2016. Vorig jaar waren er 184 intercepties in Gent en 18 in Antwerpen.

Nieuwe wet

De reden voor de daling is te zoeken bij de wet die in mei 2016 werd gestemd en die het binnenkomen zonder toestemming of binnendringen van een havenfaciliteit strafbaar heeft gemaakt. "De scheepvaartpolitie en het parket van Brugge hebben transmigranten uitvoerig ingelicht over deze nieuwe wet", zegt Vermeulen. "Daarnaast werden mensen die meermaals de haven binnendrongen of dit met geweld deden, voorgebracht voor de rechtbank van eerste aanleg. 139 transmigranten werden veroordeeld tot zes maanden cel en geldboetes van 100 euro."

Voor die wet bestond, konden de politiediensten niet meer doen dan overgaan tot bestuurlijke aanhoudingen.