Minder tienerzwangerschappen in ons land IB

13 oktober 2020

04u55

Bron: Belga 0 Het aantal tienermoeders in België is tussen 2010 en 2017 met 40 procent gedaald. Ook het aantal abortussen bij tienermeisjes is afgenomen. Dat meldt De Standaard vandaag.

Officiële statistieken laten al enige tijd zien dat het aantal tiener­moeders jaar na jaar daalt. Bij gebrek aan cijfers over de abortussen in ons land kon lang niet nagegaan worden of er dan misschien meer abortussen plaatsvonden. De laatste info daarover dateerde nog uit 2008.

Maar begin dit jaar maakte de evaluatiecommissie zwangerschapsonderbreking een inhaalbeweging en werden de cijfers tot en met 2017 vrijgegeven. Daaruit blijkt nu dat niet alleen het aantal tienermoeders is gedaald, met liefst 40 procent over zeven jaar, ook het aantal abortussen bij tieners daalde navenant.

Twee potentiële verklaringen

Er worden dus minder jonge meisjes zwanger, concluderen Silke Brants (Fara) en Katrien Vermeire (Sensoa) in een nieuw rapport. Ze zien twee potentiële verklaringen: de dalende seksuele activiteit bij jonge vrouwen, zoals blijkt uit de studie Jongeren en Gezondheid, uitgevoerd door de UGent, en de beleidskeuze om anticonceptie meer terug te betalen aan jonge vrouwen.

Er zijn wel verschillen tussen de gewesten. In Brussel deed zich de grootste daling voor, terwijl er zich in Wallonië niet alleen procentueel, maar ook in absolute cijfers het hoogste aantal tienerzwangerschappen voordeden. In Vlaanderen werden in 2017 1.500 meisjes jonger dan 20 jaar zwanger, of 9 op de 1.000. Zeven jaar eerder waren het er nog 13,5 op de 1.000. 43 procent liet de zwangerschap afbreken.