Minder snelheidscontroles door coronacrisis Procureur van West-Vlaanderen vraagt politie maatregelen te treffen Bjorn Maeckelbergh

16 maart 2020

12u08 26 In heel West-Vlaanderen zal de politie de komende weken minder snelheidscontroles houden. Filiep Jodts – procureur des Konings van West-Vlaanderen – vraagt de politie flitspalen uit te zetten en geplande controles op te schorten. “Ik wil de politie in tijden van corona ontlasten, want ook daar zijn al veel zieken. Dit is een crisis.”

“Voor alle duidelijkheid: West-Vlaanderen wordt geen walhalla voor snelheidsduivels. Dat ze niet denken dat ze nu vrij spel hebben op onze wegen. Het is niet dat er géén enkele snelheidscontrole meer zal zijn. Maar wel véél minder, toch als het van mij afhangt.” Dat zegt Filiep Jodts – de nieuwe procureur des Konings van West-Vlaanderen.

In een brief aan de korpschefs van de West-Vlaamse politiezones vraagt hij rekening te houden met maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Het gaat onder andere om fysieke ontmoetingen te beperken. Maar ook om niet-dringende politieacties – zoals verkeersacties – op te schorten. “En omdat de parketadministratie tot midden april met een minimumbezetting werkt, worden er zolang geen snelheidscontroles – bemand en onbemand – meer uitgevoerd”, klinkt het.

U staat door het tv-programma De Rechtbank bekend als een magistraat gespecialiseerd in verkeerszaken. Nu vraagt u als procureur des Konings zélf niet te flitsen. Ondanks het coronavirus zijn er nochtans nog altijd veel chauffeurs op de wegen. Wat met de verkeersveiligheid?

Filiep Jodts: “Ik kán de korpschefs niet verplichten om op hun grondgebied niét te flitsen. Ik kan hen enkel vragen om dat niet te doen. Of minder. Dat laatste heb ik nu gedaan: gevraagd om alle niet-dringende politionele acties op te schorten.”

Bijvoorbeeld?

“Als de rechtbank een rijverbod uitspreekt, moet de politie dat betekenen bij de veroordeelde. Dat betekent dat de politie ter plaatse gaat bij die mens thuis. Van dan af heeft de veroordeelde vijf dagen om zijn rijbewijs in te leveren – dat kan via de post of hij kan het persoonlijk inleveren op de griffie van de rechtbank. Maar in tijden dat gevraagd wordt fysiek contact zoveel mogelijk te mijden en zo coronabesmettingen te vermijden, vind ik het niet wenselijk de politie op dergelijke huisbezoeken te sturen.”

Dus ontsnappen die bestuurders aan een rijverbod?

“Neen, het ingaan van dat rijverbod wordt enkel uitgesteld.”

Maar u vraagt ook flitspalen uit te zetten?

“Juist. Maar de politie beslist zelf of ze dat doet en welke flitscamera’s worden uitgeschakeld. De burger weet dus niet welke palen wel werken. Da’s belangrijk voor de verkeersveiligheid.”

Wat is de winst?

“Uit ervaring weet ik dat de mensen die de gegevens van de flitscontroles moeten verwerken, het Gewestelijk Verwerkingscentrum, sowieso dicht tegen hun maximale verwerkingscapaciteit zitten. Met extra zieken en afwezigheden zullen zij de stroom aan processen-verbaal gewoon niet meer kunnen verwerken. Gevolg: die zullen niet op tijd worden verstuurd. Het pv verliest daardoor zijn extra bewijswaarde. Dan zetten we de politiecapaciteit beter in voor andere taken. Om maar één iets te zeggen: er zijn nog altijd diefstallen. En er moet natuurlijk ook gecontroleerd worden of winkeliers en horeca-uitbaters zich aan de opgelegde coronamaatregelen houden. Ik wil dat de politie nu haar kostbare tijd en energie steekt in andere zaken, die dringender zijn in deze crisistijd. Eigenlijk vraag ik aan alle korpschefs gewoon om hun gezond verstand te gebruiken en hun taken te heroriënteren. Ik vraag dus niet om géén enkele snelheidscontrole te houden. Wel om er véél minder te doen en die vrijgekomen capaciteit te gebruiken waar nodig.”

Wat als de politie in West-Vlaanderen straks een snelheidsduivel op heterdaad betrapt? Laten ze die dan rijden?

“(fel) Zeker niet: strafbare inbreuken, zullen altijd worden vastgesteld. Da’s een evidentie.”