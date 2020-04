Minder patiënten in ziekenhuis, maar aantal doden blijft hoog: “Nog lang niet uit de gevarenzone” HAA

09 april 2020

21u04 0 Ons land lijkt de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bereikt te hebben. Dat is positief nieuws. Maar daar tegenover staat nog steeds het hoge sterftecijfer door Covid-19. “Er overlijden nog heel veel mensen”, benadrukt viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. “We zijn nog lang niet uit de gevarenzone.”



Een van de belangrijkste indicatoren die de experten volgen om een balans op te maken van de virusuitbraak in ons land, is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. “Daar zien we nu toch wel al een hele tijd dat dat aantal traag, maar geleidelijk afneemt. We zien nu ook dat het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen traag, maar geleidelijk aan het afnemen is. Maar we zijn nog lang niet uit de gevarenzone”, waarschuwt Van Gucht.

Er overlijden nog heel veel mensen. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook daarbuiten Viroloog Steven Van Gucht

“Onder andere de overlijdensstatistieken tonen dat ook. Er overlijden nog heel veel mensen. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook daarbuiten. Dat zijn niet allemaal bevestigde gevallen, maar we tellen ze wel mee. Ik verwacht niet dat deze cijfers snel zullen afnemen de komende dagen.”



Ons land neemt wereldwijd de derde plaats in wanneer er gekeken wordt naar het aantal doden per inwoners. Volgens Van Gucht heeft dat te maken met de manier van tellen die België hanteert. “Wij tellen niet alleen de in de labo’s bevestigde gevallen, maar ook de vermoedelijke overlijdens ten gevolge van Covid-19. Dat gaat om mensen van heel hoge leeftijd met allerlei onderliggende aandoeningen, van wie er een vermoeden is dat ze het virus hebben opgelopen. Die tellen wij mee, maar heel veel andere landen doen dit niet.”

“Serieus percentage”

De viroloog wijst erop dat dit cijfer toch een “serieus percentage” uitmaakt van het totale aantal gerapporteerde overlijdens in ons land. De voorbije weken ging het om bijna dertig procent van de overlijdens die plaatshadden buiten de hospitalen. “In de statistieken van vandaag is dat zelfs meer dan de helft.” Van Gucht verwacht dat andere landen hun overlijdenscijfers later nog zullen bijstellen met ook de sterftes van buiten de ziekenhuizen.

Het aantal patiënten in ons land dat op intensieve zorgen ligt, zal allicht nog een tijd hoog blijven, lichtte Gucht ten slotte nog toe. “Mensen die op intensieve liggen, blijven meestal een drietal weken in het ziekenhuis. Sommigen zelfs iets langer.” Dit cijfer gaat dus pas zakken wanneer we al een heel eind verder in de epidemie zitten, zegt Van Gucht. “We kunnen verwachten dat het aantal mensen op intensieve zorgen nog lang hoog zal blijven. En het zal waarschijnlijk ook nog een beetje verder stijgen.” Net als vermoedelijk ook het aantal doden door corona.

